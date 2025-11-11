В Турции свыше тысячи футболистов обвинены в нелегальных ставках

Футбол,В мире
132

Среди них игроки «Галатасарая» и «Бешикташа»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 024 профессиональных футболиста в Турции делали ставки на матчи, что является нарушением. Об этом сообщил сайт Турецкой федерации футбола, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tribuna.com

Указано, что их дела переданы в Дисциплинарный совет профессионального футбола, который будет принимать решение относительно возможного наказания.

Федерация начала срочные переговоры с ФИФА о предоставлении 15-дневного трансферного и регистрационного периода, в дополнение к зимнему трансферному окну, чтобы клубы могли решить проблему нехватки состава. Также на две недели отложены матчи 2-й и 3-й лиг. Матчи Суперлиги и Первой лиги перенесены не будут, они пройдут по расписанию.

Как отмечает издание Daily Sabah, среди возможных нарушителей есть игроки «Галатасарая» (Эврен Эльмалы и Метехан Балтаджи), «Бешикташа» (Неджип Уйсал и Эрсин Дестаноглу) и «Трабзонспора» (Боран Башкан и Салих Малкочоглу).

В заявлении отмечается, что дела, касающиеся 47 игроков, которые сделали всего одну ставку, будут пересмотрены после получения дополнительных доказательств от соответствующих учреждений.

#Турция #ставки #футболисты

