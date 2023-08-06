В Уральске мужчина зарезал собаку на глазах у детей

В Уральске возбудили уголовное дело против мужчины, который на глазах у детей зарезал собаку, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой ГОРОД ".

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Об акте живодёрства в полицию заявили волонтёры.

«Мужчина при детях зарезал собаку ножом, с которым свободно разгуливал по городу. Всё происходило на глазах у детей. Волонтёры написали заявление, но жалуются на нежелание сотрудников полиции всесторонне рассматривать дело, — написала ассоциация по защите животных Inucobo в Instagram.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что убийство собаки произошло в ночь на пятое августа во дворе дома на улице Гагарина. Подозреваемого установили.

Управление полиции Уральска начало досудебное расследование по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».

Согласно уголовному кодексу, живодёру светит до года лишения свободы. Однако по этой статье мало кого наказывают. Пока самые «жёсткие» вердикты в виде полугода ограничения свободы вынесли суды за убийство котёнка в Конаеве и за прыжок на голову кошки в Актау.