В Уральске открылась «Келешек мектебі»

Образование
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В поселке Зачаганск Западно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, введена в эксплуатацию новая общеобразовательная школа на 600 мест, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев, руководитель управления образования области Елдос Сафуллин, депутаты областного маслихата, ветераны сферы образования, представители подрядных организаций, родители и учащиеся.

Глава региона отметил, что новая школа стала третьей «Келешек мектебі», открытой в городе Уральске, и является наглядным результатом системной государственной политики в сфере образования. Цитируя слова Президента о том, что воспитание образованного и сознательного поколения является важнейшей государственной задачей, аким подчеркнул значимость проекта «Келешек мектептері» для будущего страны.

Школа рассчитана на 600 учащихся и включает 33 учебных кабинета, кабинеты робототехники, дизайна и технологии, инклюзивного образования, хореографический зал, мастерские, два спортивных зала, современную библиотеку, коворкинг-зоны, актовый зал на 130 мест и столовую на 176 посадочных мест.

Ввод нового объекта позволит снизить нагрузку на школу-лицей №38 имени А. Молдагуловой, работающую в три смены. Отметим, что за последние три года в области построено 28 школ на 9 806 мест, из них 7 школ на 6 900 мест – в рамках проекта «Келешек мектептері».

#уральск #школа

