В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея

Хоккей
12
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Атмосфера 1950-60-х, первые дворовые коробки, матчи в морозы, болельщики в валенках и с термосами - эти и другие исторические моменты рождения большого хоккея в республике и Усть-Каменогорске в частности нашли отражение в новой книге «Неповторимый хоккей», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: областная библиотека им. А.С. Пушкина

Как рассказали в областной библиотеке им. А.С. Пушкина, где прошла презентация издания, его авторы - ветеран казахстанского хоккея Вадим Куликов и спортивный журналист Станислав Сарсеков. Они на протяжении 20 лет собирали интересные факты, статистику, записывали воспоминания.

«Текст идет от первого лица. Виталий Куликов был капитаном устькаменогорского «Торпедо» и в 1960-70-х годах - алматинского «Енбека», в 1965-66 годах играл за молодежную сборную СССР. Он описывает атмосферу энтузиазма, дух настоящего спортивного соперничества между «Торпедо», «Енбеком», свердловским «Автомобилистом» и петропавловским «Металлистом». Рассказывает о времени, когда закладывались лучшие традиции», - рассказали в библиотеке.

В книге раскрывается, например, история создания хоккейного клуба «Торпедо», основанного на базе любительских команд из работников Ульбинского металлургического завода. В 1955 году заводские ледовые дружины начали тренировки на льду притока Ульбы – речки Комендантки. С 1956 года были установлены деревянные бортики на городском стадионе «Торпедо» (ныне «Алтай»). А в 1957-м торпедовцы в составе 10 человек приняли участие в чемпионате Казахской ССР в Алма-Ате. Кроме того, можно получить представление о быте и жизни спортсмена в тот период, о событиях, после которых в форму ввели обязательные защитные шлемы, статистику соперничества «Торпедо» и «Енбека», а также многое другое.

Как отметили в библиотеке, издание увидело свет благодаря поддержке Казахстанской федерации хоккея и спонсоров.

#Усть-Каменогорск #книга #хоккей

