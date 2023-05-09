В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, к счастью, в этот момент мимо проходил речной трамвайчик – теплоход «Звезда». Капитан Александр Бахарев и рулевой-моторист Андрей Денисенко моментально отреагировали – бросили спасательный круг.

«Помогло, что отдыхающие в лодке были в спасательных жилетах, – отметила руководитель пресс-службы областного ДЧС Марина Лискова. – Обоих вытащили из холодной воды и доставили на берег. Все закончилось благополучно».