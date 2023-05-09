В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей Общество 9 мая 2023 г. 1:30 361 Галина Вологодская Семейная пара решила прокатиться на лодке по Иртышу, но течение перевернуло суденышко. Оба оказались в ледяной воде. фото ДЧС ВКО Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, к счастью, в этот момент мимо проходил речной трамвайчик – теплоход «Звезда». Капитан Александр Бахарев и рулевой-моторист Андрей Денисенко моментально отреагировали – бросили спасательный круг. «Помогло, что отдыхающие в лодке были в спасательных жилетах, – отметила руководитель пресс-службы областного ДЧС Марина Лискова. – Обоих вытащили из холодной воды и доставили на берег. Все закончилось благополучно». #Усть-Каменогорск #спасатели #звезда #теплоход