Почему в Узбекистане дети не ходят в школу

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По данным Института макроэкономических и региональных исследований, в республике посещаемость школ снижается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Свободный Альянс Евро-Азиатских Социологов "ФОКУС" .

В 2022 году средний показатель был 83,8%, а в 2023-м упал до 82,5%.

Опрос среди родителей показал, что главной причиной пропуска уроков стали болезни (75,4%). На втором месте – помощь родителям в работе (8,9%). Дома с детьми до 6 лет сидят - 3,1%. Денег на посещение школы не имеют - 1,1%, а с репетиторами занимаются - 1,7% детей. Ещё 8,5% родителей не знают причин, почему их дети не посещают занятия.

Инфорграфика: t.me/faeasfokus

Самые низкие показатели посещаемости специалисты зафиксировали в столице (57,8%), Джизакской (76,9%), Ташкентской (75,8%) и Ферганской (79,8%) областях. Выше среднего значение в Бухарской (89,1%), Сурхандарьинской (88,3%) и Кашкадарьинской (88,2%) областях.

«По предметам самые низкие показатели посещаемости среди учащихся начальных классов наблюдались на уроках узбекского языка и математики. Среди учащихся средних классов узбекский язык, информатика, литература и английский язык, а среди учащихся старших классов узбекский язык, информатика, алгебра и английский язык», – отмечается в исследовании ИМРИ.

В основу исследования ИМРИ легли данные сервиса e-maktab и опроса 2 000 родителей в 14 регионах Узбекистана.