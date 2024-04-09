Почему в Узбекистане дети не ходят в школу

Образование, В мире
76
Гульмира Кунапия
корреспондент

 Социологи узнали причины

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

По данным Института макроэкономических и региональных исследований, в республике посещаемость школ снижается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Свободный Альянс Евро-Азиатских Социологов "ФОКУС"

В 2022 году средний показатель был 83,8%, а в 2023-м упал до 82,5%.

Опрос среди родителей показал, что главной причиной пропуска уроков стали болезни (75,4%). На втором месте – помощь родителям в работе (8,9%). Дома с детьми до 6 лет сидят - 3,1%. Денег на посещение школы не имеют - 1,1%, а с репетиторами занимаются - 1,7% детей. Ещё 8,5% родителей не знают причин, почему их дети не посещают занятия.

Инфорграфика: t.me/faeasfokus

Самые низкие показатели посещаемости специалисты зафиксировали в столице (57,8%), Джизакской (76,9%), Ташкентской (75,8%) и Ферганской (79,8%) областях. Выше среднего значение в Бухарской (89,1%), Сурхандарьинской (88,3%) и Кашкадарьинской (88,2%) областях.

«По предметам самые низкие показатели посещаемости среди учащихся начальных классов наблюдались на уроках узбекского языка и математики. Среди учащихся средних классов узбекский язык, информатика, литература и английский язык, а среди учащихся старших классов узбекский язык, информатика, алгебра и английский язык», – отмечается в исследовании ИМРИ.

В основу исследования ИМРИ легли данные сервиса e-maktab и опроса 2 000 родителей в 14 регионах Узбекистана. 

#Узбекистан #школа #опрос #школы #исследование #социологи

Популярное

Все
Паводок в Костанайской области пошел на спад
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Рыбаков, провалившихся в воду на весеннем льду, спас житель Усть-Каменогорска Александр Алексеев
Стартовала спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team
Принято решение о проведении спортивного турнира WBC Amateur TURKSOY
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
Что такое суперкомпьютер и зачем он нужен?
Казахстанцы могут сами управлять пенсионным капиталом
В адрес этих ребят звучат только слова благодарности
Кто хочет работать, тот ищет возможности
Наполняемость Сергеевского водохранилища составила 180%
Компания освоила технологию, позволяющую на месте производить балки для мостов и путепроводов
На пересохшем дне Арала сажают саксаул
Ситуация стабилизируется, но опасность не миновала
В районе Алтай власть оперативно помогла снять угрозу подтопления жителям села на берегу Бухтармы
С беспрецедентным половодьем продолжают бороться в Казахстане и России
Обсуждены меры поддержки населения в паводковый период
Имя и дела его бессмертны
Театр «Астана Балет» готов показать себя алматинцам во всей красе
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

КазНПУ имени Абая вернули часть здания в Алматы
Маск планирует доставить людей на Луну в течение пяти лет
Роботакси без руля и педалей представит Tesla
Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]