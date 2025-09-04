В Узбекистане заключенные смогут сократить себе срок с помощью книг

Айман Аманжолова
Такая мера применяется только к лицам, которым предусматривается условно-досрочное освобождение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Сената Узбекистана  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил закон, предусматривающий сокращение тюремного срока осужденным на три дня за прочтение одной книги из специально утвержденного списка. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа республики.

По ее данным, документом дополняется статья Уголовного кодекса страны.

"Устанавливается, что в случае чтения осужденным книг из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства, направленной на формирование у осужденных правильных духовно-нравственных ценностей, и подтверждения факта прочтения указанных книг, на основании заключения Комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более 30 дней в год. Закон одобрен сенаторами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения будут применяться в отношении более 13,5 тыс. осужденных, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказаний.

В Сенате пояснили, что "данная норма применяется только к лицам, которым предусматривается условно-досрочное освобождение (за исключением осужденных к пожизненному лишению свободы)".

В соответствии с законодательством Узбекистана теперь документ будет направлен на подпись президенту страны.

Отметим, что в переполненных тюрьмах Бразилии и Боливии действуют программы "Искупление через чтение". Читая книги, заключенные сокращают срок и приближают выход на долгожданную свободу. Прочитав 12 книг, они уменьшают каждый год пребывания за решеткой на 48 дней. Такова инициатива властей, направленная на разгрузку переполненных тюрем.

