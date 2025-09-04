Такая мера применяется только к лицам, которым предусматривается условно-досрочное освобождение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Сената Узбекистана
Сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил закон, предусматривающий сокращение тюремного срока осужденным на три дня за прочтение одной книги из специально утвержденного списка. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа республики.
По ее данным, документом дополняется статья Уголовного кодекса страны.
"Устанавливается, что в случае чтения осужденным книг из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства, направленной на формирование у осужденных правильных духовно-нравственных ценностей, и подтверждения факта прочтения указанных книг, на основании заключения Комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более 30 дней в год. Закон одобрен сенаторами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти изменения будут применяться в отношении более 13,5 тыс. осужденных, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказаний.
В Сенате пояснили, что "данная норма применяется только к лицам, которым предусматривается условно-досрочное освобождение (за исключением осужденных к пожизненному лишению свободы)".
В соответствии с законодательством Узбекистана теперь документ будет направлен на подпись президенту страны.
Отметим, что в переполненных тюрьмах Бразилии и Боливии действуют программы "Искупление через чтение". Читая книги, заключенные сокращают срок и приближают выход на долгожданную свободу. Прочитав 12 книг, они уменьшают каждый год пребывания за решеткой на 48 дней. Такова инициатива властей, направленная на разгрузку переполненных тюрем.