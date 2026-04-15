В Вашингтоне подписано соглашение по проекту автодороги «Караганда – Жезказган»

Правительство,Автодороги
Во время визита казахстанской делегации в Вашингтон в штаб-квартире Всемирного банка подписано соглашение о финансировании строительства автодороги «Караганда – Жезказган», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Соглашение заключено между АО «НК «КазАвтоЖол», Международным банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, повышение транзитного потенциала и улучшение связности регионов.

Ожидается, что новая дорога позволит заметно сократить время в пути, повысить безопасность движения и даст дополнительный импульс развитию Центрального Казахстана. В настоящее время конкурсные процедуры находятся на завершающей стадии.

Протяженность дороги составит 457 км, стоимость проекта – 650 млрд тенге.

В этом году начнется проектирование и строительство автодороги. Проект также позволит развить логистику, повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места. Старт работ ожидается в ближайшее время. 

В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
Дорога к звездам
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Говорят поэты о любви
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Дроны против саранчи
История, рассказанная без слов
Шантаж в эпистолярном жанре
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Курс на укрепление двусторонних связей
Квартира для чемпиона
Состоялся конгресс нефрологов
Киберпреступность: остановить и одолеть
В центре внимания – человеческий капитал
Очередная победа Кемелбека
Светское государство: формула устойчивости
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Турция входит в число пяти крупнейших торговых партнеров Ка…
Казахстан и Турция реализуют инвестпроекты в АПК на сумму б…
Бектенов и Йылмаз провели заседание Межправкомиссии по торг…
Правила перевозки опасных и тяжеловесных грузов изменили в …

