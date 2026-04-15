Во время визита казахстанской делегации в Вашингтон в штаб-квартире Всемирного банка подписано соглашение о финансировании строительства автодороги «Караганда – Жезказган», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Соглашение заключено между АО «НК «КазАвтоЖол», Международным банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, повышение транзитного потенциала и улучшение связности регионов.

Ожидается, что новая дорога позволит заметно сократить время в пути, повысить безопасность движения и даст дополнительный импульс развитию Центрального Казахстана. В настоящее время конкурсные процедуры находятся на завершающей стадии.

Протяженность дороги составит 457 км, стоимость проекта – 650 млрд тенге.

В этом году начнется проектирование и строительство автодороги. Проект также позволит развить логистику, повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места. Старт работ ожидается в ближайшее время.