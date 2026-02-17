Уровень безработицы в Великобритании за три месяца с октября по декабрь 2025 года составил 5,2%, что является самым высоким показателем c января 2021 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Уровень безработицы в Великобритании неуклонно растет с 2022 года, и предприятия жалуются, что повышение налогов, проведенное министром финансов Великобритании Рэйчел Ривз в двух последних бюджетах, усугубило эту ситуацию», — говорится в материале газеты The Guardian со ссылкой на Национальное статистическое управление (ONS).

Опрос финансовых директоров, проведенный Банком Англии, показал, что компании ожидают увеличения численности персонала в этом году впервые за пять месяцев.

Тем не менее банк прогнозирует, что уровень безработицы в этом году вырастет до 5,3%, а темпы роста заработной платы замедлятся с 3,4% в прошлом году до 3,25%.