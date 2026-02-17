В Великобритании зафиксирован рекордный уровень безработицы

Экономика,Общество,Европа
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Уровень безработицы в Великобритании за три месяца с октября по декабрь 2025 года составил 5,2%, что является самым высоким показателем c января 2021 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Уровень безработицы в Великобритании неуклонно растет с 2022 года, и предприятия жалуются, что повышение налогов, проведенное министром финансов Великобритании Рэйчел Ривз в двух последних бюджетах, усугубило эту ситуацию», — говорится в материале газеты The Guardian со ссылкой на Национальное статистическое управление (ONS).

Опрос финансовых директоров, проведенный Банком Англии, показал, что компании ожидают увеличения численности персонала в этом году впервые за пять месяцев.

Тем не менее банк прогнозирует, что уровень безработицы в этом году вырастет до 5,3%, а темпы роста заработной платы замедлятся с 3,4% в прошлом году до 3,25%.

#Великобритания #безработица

Популярное

Все
Молодежь ощущает причастность к реформам
Меняем пакеты на шоперы
Лед, скорость и адреналин
Юным спортсменам – лучшие условия!
Курильщики поневоле
В центре мирового киберспорта
Лайфхак для жизни на селе
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Укрепляя институт семьи и брака
Золото Сулеймана Султана
Отопительный сезон проходит стабильно
От управления процессом к управлению результатом
Распахнули двери медпункт и Дом культуры
Совместная работа ради мира и устойчивого развития
Брифинг для дипломатического корпуса
Успехи на кортах
Лидеры континента
Разговор о самом важном
Время исторического выбора
Распоряжение Главы государства о назначении
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Меры по диверсификации экономики рассмотрели в Правительств…
Депутатам Европарламента заблокировали ИИ на планшетах
Бектенов поручил представить перечень новых проектов в сфер…
Лед, скорость и адреналин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]