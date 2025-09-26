О том, какие перспективы открываются перед историко-культурным и архитектурным проектом, мы беседуем с археологом, кандидатом исторических наук, одним из первооткрывателей средневекового городища Бозок, директором Научно-исследовательского института археологии им. К. А. Акишева и научным консультантом музея-заповедника «Бозоқ» Марал Хабдулиной.

– Марал Калымжановна, сегодня музей-заповедник «Бозоқ» активно работает над проектом по созданию национального парка под открытым небом на основе археологических раскопок древнего городища Бозок. Расскажите, пожалуйста, его историю и какие результаты удалось получить за эти годы?

– История открытия Бозока уходит корнями еще в XIX век и связана с именем русского офицера, инженера-геолога Ивана Шангина. В 1816 году он обнаружил в верховьях реки Есиль, у брода Караоткель, древние руины. Сжатые сроки экспедиции не позволили ему сделать подробный осмотр. В своем дневнике он только отметил, что видит руинированные сооружения белого цвета. По нашим раскопкам, это мог быть мавзолей золотоордынского времени, стены которого, как стало известно в результате исследования, были оштукатурены белым гипсом. Первые сведения об этом памятнике Шангин опубликовал в журнале «Вестник Европы».

Дальнейшие исследования относятся к основателю Акмолинского краеведческого музея крае­веду Леониду Семенову. В 1930-е годы он провел разведывательные раскопки, составил первую схему древнего городища Бозок, описал три жилые площадки с валами и рвами, отметил арыки и каналы, прилегающие к руинам с северной стороны. Он же подчеркивал, что расспросы местных жителей не дали новых сведений об этом городище. Впоследствии наши исследования подтвердили наличие здесь ирригационной системы, которая использовалась в средневековье, а затем была оставлена в период Улуса Джучи. Городище Бозок также зафиксировано на карте, составленной Алькеем Маргуланом в 50-х годах прошлого столетия.

Новая страница в изучении памятника открылась в 1998 году. Тогда мой супруг, археолог, один из основоположников национальной археологии Казахстана Кималь Акишев, опираясь на данные Шангина и Семенова, обнаружил городище на восточном берегу озера Бузыкты. В течение нескольких полевых сезонов он провел масштабные раскопки. Акишев отмечал стратегическое расположение Бозока на караванных путях и, опираясь на материалы раскопок кыпчакского святилища, выдвинул идею о том, что городище являлось сакральным центром Сарыарки в средневековье.

Под его руководством были исследованы каганская ставка, элитный некрополь Золотой Орды, обнаружена система ирригации и остатки печей для обжига кирпичей. Эти находки подтвердили политическую, экономическую и культурную значимость Бозока. Среди главных открытий – погребение женщины-­воительницы золотоордынского времени, получившей имя Инжу. Позднее здесь были выявлены еще пять мавзолеев эпохи Улуса Джучи. Таким образом, можно утверж­дать, что это первый в Сарыарке объект со столь значительной концентрацией золотоордынских культовых мемориалов XIV века. В результате удалось выделить четыре крупнейших этапа истории городища: Тюркский каганат, кыпчакский период, эпоху Золотой Орды и период Казахского ханства.

После четырех полевых сезонов в 2002 году Кималь Акишев предложил идею сохранения памятника путем создания музея под открытым небом. К сожалению, в 2003 году его не стало. С 2004 по 2014 год я возглавляла Ишимскую археологическую экспедицию. За это время нами были проведены масштабные исследования, опубликовано более 50 научных работ, посвященных Бозоку.

Идея Кималя Акишевича обре­ла продолжение спустя два десятилетия: в 2018 году был открыт государственный историко-культурный­ музей-заповедник «Бозоқ», а также начата работа по созданию национального парка под открытым небом. Сегодня музей-заповедник ведет большую работу по реализации и популяризации этого историко-культурного проекта. Она охватывает не только реконструкцию самого городища Бозок, но и более широкий контекст – объекты историко-­культурного наследия степной цивилизации от энеолита до этнографической современности.

Материалы Бозока позволяют проследить трансформацию культурного ландшафта, смену хозяйственных укладов и религиозных практик, а также адаптационные стратегии населения Великой степи в разные эпохи. Именно в этой многомерности проявляется его особое значение, позволяющее рассматривать комплекс Бозок как археологическую летопись, где на компактной территории отражена динамика историко-культурных процессов.

– В нынешнем году музей-заповедник провел несколько крупных международных конференций. Чем они были интересны?

– Наша работа выходит далеко за рамки раскопок. Еще в 2023 году благодаря Институту археологии имени Маргулана сотрудниками музея-заповедника «Бозоқ» и коллективом НИИ архео­логии имени Акишева подготовлена и вышла в свет монография «Бозок – средневековое городище на реке Ишим». В ней собраны и систематизированы все научные материалы, накоп­ленные за четверть века исследований этого памятника. Также в 2024 году благодаря нашим сотрудникам и Институту археологии имени Маргулана была опубли­кована монография Кималя Акишева­ «Хунну-усуньский комплекс Актас».­ Это издание стало важным шагом в продолжении его научного наследия.

Так, в начале 2025 года музей-заповедник «Бозок» совместно с НИИ археологии имени Акишева организовал международный научный семинар «Урбанизированные пространства тюркской культуры: от хунну до Бозока». На нем были представлены эти две фундаментальные работы – моя и Дмитрия Гаврилова – и монография Кималя Акишева. В обсуждении приняли участие ведущие археологи и историки из Казахстана, России и Европы. Кроме того, в этом же году мы провели Международную конференцию по вопросам музеефикации и реконструкции историко-культурного наследия, посвященную историко-культурному проекту «Бозок». В ней приняли участие также специалисты из России, Турции и Азербайджана.

Эти мероприятия показали, что проект национального парка «Бозок» вызывает живой интерес у зарубежных коллег, и, самое главное, подтвердили статус нашего музея-заповедника как научно-исследовательского центра.

– Марал Калымжановна, Вы принимаете активное участие и в работе самого музея-заповедника. Расскажите подробнее о его деятельности...

– С 2021 по 2023 год музей-заповедник «Бозоқ» провел масштабные раскопки еще одного средневекового городища – Бытыгай. Оно расположено в Коргалжинском районе Акмолинской области и относится к системе средневековой городской культуры Сарыарки.

Городище Бытыгай представляет собой комплекс из десятков караван-сараев, производственных цехов, кирпичеобжигательных печей, мавзолеев и золотоордынского некрополя, вытянутого вдоль правого берега реки Нуры. Более того, он был одним из крупнейших экономических и производственных центров Сарыарки по изготовлению облицовочной и глазурованной майолики, покрывавшей купол и парадные стены мавзолеев, возведенных в этой местности в XIV–XV веках.

Эти исследования показали, что Бытыгай был не только сакральным и политическим центром, но и важным звеном в системе караванных путей, связывавших южные города Казахстана с Сибирью через Бозок.

В те же годы, с 2021-го по 2023-й, музей-заповедник реализовал еще один археологический проект, связанный с Бозокским археологическим микрорайоном. Экспедиция под руководством Айнагуль Гание­вой, ученицы Кималя Акишева, детально изу­чила казахский кыстау Бозок II. Найденные материалы показали, что жизнь здесь продолжалась и в XVIII–XIX веках: исследованы стационарные жилища, хозяйственные постройки и даже следы торговых связей степняков.

Параллельно велась и этногра­фическая работа. В течение трех лет моя коллега, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник музея-заповедника «Бозоқ» Зубайда Сураганова руководила проектом «Традиционная обрядность как манифестация помнящей культуры». Итогом стала монография «Кумысный праздник степного мира Евразии». Это издание носит международный характер: в нем наряду с Зубайдой Кабиевной приняли участие известный казахстанский культуролог, писатель и сценарист, кандидат филологических наук Зира Наурызбаева и российский этнограф, доктор исторических наук Екатерина Романова. Их исследования подтвердили то, что кумысные праздники, возникшие в глубокой древности на просторах степной Евразии, остаются значимой частью нематериального культурного наследия тюркских и монгольских народов.

На основе этих исследований музей-заповедник активно популяризирует нематериальное культурное наследие. Так, проводился праздник первого кумыса Қымызмұрындық, который в 2018 году был включен в список ЮНЕСКО. В этом году фестиваль организован совместно с акиматом Акмолинской области, входящей в сакральный пояс столицы. Постепенно в жизнь Астаны возвращаются и другие традиции: праздник осеннего кумыса Сірге жияр, обряды жизненного цик­ла казахов – шолпы тағу, атқа мінгізу, тұсаукесер, великолепно организованные коллективом музея-заповедника «Бозоқ» на территории будущего парка.

Лично я участвовала в фестивале «Путешествие по ночному Бозоку», проведенном в рамках Всемирного дня музеев. Это было яркое событие – музыкально-театрализованное­ представление, которое позволило жителям столицы прикоснуться к истории в атмосфере живого праздника.

Проще говоря, музей-заповедник «Бозоқ» сегодня активно сочетает научные исследования с широкой популяризацией историко-культурного наследия степных цивилизаций Евразии.

– Действительно ли музей «Бозоқ» станет настоящим центром притяжения для туристов, в том числе и иностранных?

– Да, по данным музея-заповедника, онлайн- и офлайн-площадки «Бозоқ» посетили уже более 150 тысяч человек. Среди гостей я наблюдала туристов и исследователей из России, Турции, Франции, США, Кореи, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Таджикистана. Мы активно работаем над тем, чтобы популяризировать проект «Бозоқ» и за пределами Казахстана. В этом году музей принимал студентов и археологов из Франции и Кореи. Повышенный интерес к проекту объясняется во многом тем, что в масштабах Центральной Азии аналогов у него практически нет. Именно поэтому городище Бозок становится точкой притяжения для специалистов и туристов со всего мира, поскольку на компакт­ной территории можно увидеть тысячелетнюю историю развития поселений. Привлекает внимание и озеро Бузыкты, являющееся природным наследием. Именно от него отходила ирригационная система, доказывающая наличие оседлой культуры. Кстати, его облюбовали лебеди и еще более 30 видов птиц (чайки, пеликаны и другие). В проекте предусмотрены очистка озера и благоустройство прилегающей территории.