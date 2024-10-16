В ВКО накрыли интернет-магазин по продаже наркотиков

Происшествия , Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

Полицейские нейтрализовали интернет-магазин по продаже наркотиков в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Задержан 32-летний житель Усть-Каменогорска, который организовал сайт и канал в мессенджере для реализации, выращенной им марихуаны и гашиша.

«Продажа наркотиков осуществлялась через тайники: после получения оплаты подозреваемый оставлял товар в заранее согласованных местах. В ходе обыска его частного дома полицейскими обнаружена оборудованная лаборатория для выращивания различных сортов наркотических средств.

Оперативники изъяли свыше 1 кг готового «товара», стоимость которого на черном рынке превышает 20 млн тенге», - говорится в сообщении полиции..

Кроме того, сотрудники полиции нашли весы, упаковочные материалы и электронные устройства, содержащие доказательства его причастности к незаконной деятельности.

В настоящее время по этому факту проводится досудебное расследование, подозреваемый помещен в ИВС.

#задержание #наркотики #лаборатория

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