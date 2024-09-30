В ВКО пресекли незаконную продажу исчезающего вида черепах

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

В Усть-Каменогорске выявлен факт незаконного содержания в зоомагазине трех особей редкого вида среднеазиатских черепах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о возможном нарушении законодательства, касающегося содержания пресмыкающихся в одном из зоомагазинов.

«Сотрудники природоохранной полиции провели проверку и обнаружили в магазине три особи среднеазиатских черепах, на содержание и продажу которых у продавцов отсутствовали разрешительные документы. Следует отметить, что среднеазиатская черепаха включена в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид и защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено административное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов».

Материалы переданы в Восточно-Казахстанскую областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира для дальнейшего разбирательства.

Стражи порядка напоминают о важности соблюдения законодательства в сфере охраны дикой природы и призывают граждан активно участвовать в сохранении экологического баланса.

#полиция #ВКО #незаконная продажа

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