В Вооруженных силах определили лучшего сержанта

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На протяжении недели на базе воинских частей регионального командования «Юг» 118 лучших сержантов казахстанской армии состязались в профессиональном мастерстве. Они добывали победу для команды, а также стремились проявить себя в личном первенстве.

Во Всеармейском конкурсе приняли участие семь категорий сержантов от командиров отделений до сержантов штабного компонента, доказавших свое лидерство на местах. Военнослужащие выкладывались на полную мощь, демонстрируя силу, выносливость, упорство и целеустремленность.

Конкурс состоял из шести этапов: «Айбын», «Кайсар», «Керуен», «Мерген», «Білімпаз», «Сері».За неделю состязаний военнослужащие пробежали десятки километров в ходе марш-бросков на полигоне и забегов на стадионе, поразили сотни мишеней при стрельбе и метании гранат, проползли по-пластунски ни один десяток метров, спасли всех условно раненых на поле боя.

– Проведение Всеармейского конкурса способствует совершенствованию подготовки сержантов и служит мотивирующим фактором для достижений по службе. Требуя от подчиненных высоких результатов в боевой и физической подготовке, сержанты сами должны быть достойным примером для других. Их победы – лучшее подтверждение их профессионализма, – подчеркнул главный сержант Вооруженных сил мастер-сержант Темирбек Халыков.

В общекомандном зачете победителем Всеармейского конкурса сержантов стала команда регионального командования «Юг». Второе место завоевала сборная Десантно-штурмовых войск. Третье – досталось сержантам войсковой части 14776.

Звание лучшего сержанта безоговорочно завоевал представитель Военно-воздушных сил Казахстана сержант 3-го класса Дархан Аслан, прибывший на состязания из Аягоза (войсковая часть 54835). Дархан – неоднократный участник конкурса «Воин мира» Армейских международных игр. Качеством его подготовки восхитились многие.

– Конкуренция была мощной, все сержанты хорошо подготовлены, поэтому достичь победы было нелегко, – признается Дархан Аслан. – На многих этапах мои товарищи по конкурсу добивались блестящих результатов. Очень рад победе. Ее я посвящаю Военно-воздушным силам, в которых служу. Благодарю друзей и сослуживцев за поддержку и веру в меня.

Вторым стал сержант Талдыкорганской десантно-штурмовой бригады ДШВ сержант 3-го класса Рауан Тохтарбеков. Третьего места удостоился представитель Военного колледжа имени Ш. Уалиханова Министерства обороны сержант 3-го класса Темирлан Байзулин.

Вне конкурса, но с полной самоотдачей и стремлением к достижению результатов на полигонах состязались также сержанты Национальной гвардии США. Как отметил мастер-сержант Темирбек Халыков, их участие позволяет военнослужащим сравнивать методики подготовки сержантского состава и обмениваться опытом.

XIV Всеармейский конкурс сержантовзавершился церемонией награждения победителей кубками, медалями и грамотами. Теперь победитель конкурса Дархан Аслан поедет в Астану, где при подведении итогов учебного годалучших военнослужащих будет награждать министр обороны.