В WhatsApp появится функция обмена сообщениями с пользователями Telegram

Согласно последним изменениям, инициированным новым законодательством Европейского Союза о цифровых рынках, пользователи WhatsApp скоро смогут отправлять сообщения в другие приложения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание The Verge.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это нововведение связано с требованиями новых законов ЕС, направленных на обеспечение совместимости между мессенджерами.

Компания Meta, владеющая WhatsApp, обязана предоставить пользователям возможность обмениваться сообщениями между Telegram и другими сторонними приложениями. Внедрение этой функции будет происходить постепенно, и европейские пользователи будут получать уведомления в приложениях о доступности объединения чатов из разных сервисов.

Помимо этого, Meta обещает добавить дополнительные функции, такие как реакции на сообщения, уведомления о прочтении и индикаторы набора текста. К 2027 году компания планирует расширить функционал, включив поддержку аудио- и видеозвонков между пользователями разных мессенджеров, что сделает общение еще более доступным.