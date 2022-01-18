В "Яндексе" прокомментировали информацию о расследовании в отношении компании в Казахстане

Общество
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Екатерина Елисеева
Пресс-служба "Яндекс Go" предоставила комментарий по поводу опубликованной информации о расследовании в отношении компании в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"Наш сервис работает в штатном режиме. Мы периодически получаем запросы от государственных органов с просьбой разъяснить те или иные аспекты деятельности — как нашей, так и всего рынка. На них всегда отвечаем в установленные сроки и в полной мере", – говорится в сообщении. 

Ранее на заседании Правительства РК проинформировали, что в Казахстане начато расследование в отношении агрегатора такси "Яндекс".

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