В "Яндексе" прокомментировали информацию о расследовании в отношении компании в Казахстане

Пресс-служба "Яндекс Go" предоставила комментарий по поводу опубликованной информации о расследовании в отношении компании в Казахстане, передает Kazpravda.kz
.
"Наш сервис работает в штатном режиме. Мы периодически получаем запросы от государственных органов с просьбой разъяснить те или иные аспекты деятельности — как нашей, так и всего рынка. На них всегда отвечаем в установленные сроки и в полной мере", – говорится в сообщении.
Ранее на заседании Правительства РК проинформировали, что в Казахстане начато
расследование в отношении агрегатора такси "Яндекс".