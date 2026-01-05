В январе Нацбанк планирует продажу из Национального фонда $350-450 млн

 Нацбанк выпустил сообщение по валютному рынку, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для выделения трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирования инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал» в декабре 2025 года из Национального фонда было продано 400 млн долларов США, что составило 5% от общего объема торгов или около 18 млн долларов США в день. При этом, всего в 2025 году из Национального фонда было продано 8,2 млрд долларов США.

По прогнозным заявкам Правительства для конвертации трансфертов в республиканский бюджет в январе 2026 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в декабре было стерилизовано 475 млрд тенге. Всего в 2025 году в рамках операций зеркалирования продажи из ЗВР составили 7 млрд долларов США.

"В течение I квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования, в целях нейтрализации прогнозной эмиссии от реализации приоритетного права, а также с учетом оставшейся неизъятой ликвидности за 2025 год на фоне существенного роста цены на золото, планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге", - сообщили в банке. 

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

Валютные интервенции в декабре Национальным Банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 315 млн долл. США.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный Банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в декабре. Покупка валюты в январе также не запланирована.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. 

