Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ЮНИСЕФ сотрудничает с государственными органами и в рамках экспертного взаимодействия представил свой анализ и комментарии к проекту Конституции с особым акцентом на положения, касающиеся детей и детства.



Конституция является Основным законом страны и формирует правовую основу для защиты прав и благополучия детей. Это имеет значение для каждого ребёнка, независимо от того, кто он и где живёт в Казахстане.

"В проекте новой Конституции усилена и конкретизирована защита персональных данных с учетом цифровой эпохи, что особенно важно для защиты детей онлайн. Онлайн-пространство должно быть безопасным для каждого ребёнка. Права ребёнка не заканчиваются там, где начинается интернет.



ЮНИСЕФ продолжит поддерживать усилия, направленные на укрепление правовой среды в интересах каждого ребёнка.Онлайн-безопасность детей — это защита их прав сегодня и в будущем", - говорится в публикации.

Цифровая среда открывает детям новые возможности для обучения и развития, но одновременно усиливает риски — от незаконного использования персональных данных до различных форм онлайн-насилия.



Развитие искусственного интеллекта и генеративных технологий создаёт дополнительные вызовы, поэтому защита персональных данных детей имеет принципиальное значение.