В Южной Корее открылась кофейня Starbucks с видом на КНДР

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Власти города Кимпхо заявили, что решение принято, чтобы привлечь в этот район больше туристов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

В Южной Корее в непосредственной близости от границы с КНДР открылась кофейня Starbucks. Кофейня находится в парке Aegibong — у обзорной площадки с видом на Северную Корею. Чтобы попасть в кофейню и на обзорную площадку посетителям необходимо пройти через военный КПП.

В пятницу, 29 ноября, на открытие кофейни в столь необычной локации собрались порядка 40 человек. В кафе есть места на 30 посетителей.

Расстояние от кофейни до границы КНДР — всего около 1,5 км. Из окон Starbucks открывается вид на потухший вулкан Сонгаксан, который находится в КНДР, и на приграничную северокорейскую деревню.

Власти южнокорейского приграничного города Кимпхо (провинция Кёнгидо) заявили, что решение об открытии Starbucks в парке Aegibong было принято, чтобы привлечь в этот район больше туристов. Также, как отметили власти города, присутствие рядом с КНДР столь знаменитого «капиталистического бренда» свидетельствует о высоком уровне безопасности на Корейском полуострове.

Парк Aegibong был разбит на холме, который во время корейской войны в 1950-53 гг. стал местом ожесточенных сражений. В парке, помимо обзорной площадки, есть военный мемориал, сады, конференц-центр, также действует выставка.

#Южная Корея #КНДР #Starbucks

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