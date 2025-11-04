В Зайсанском районе стартовал основной этап работ на гидротехнических сооружениях будущего Кендерликского водохранилища. Как рассказали в областном филиале предприятия «Казводхоз», подрядчиками завершены подготовительные работы – расчистка участка, установка опалубки, отсыпка гравийной подушки. Начато бетонирование дна отстойника – важной части водоприем­ного сооружения, необходимой для очистки речной воды от взвеси.

фото с сайта акимата Зайсанского района

Как отметили на предприятии, задачи решаются в соответствии с проектом. В настоящее время на объекте работают четыре единицы тяжелой техники.

О строительстве искусственного водохранилища на реке Кендерлик заявили в мае 2024 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации. В том же году были разработаны технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация. Предусматривае­мая емкость объекта – 60 млн кубометров, основное назначение – обеспечение поливом 20 тыс. га посевных площадей.

Кроме того, в Зайсанском районе на очереди значится реконструкция гидротехнических сооружений водохранилища Уйдене. Искусственный водоем мощностью 75 млн кубометров с четырьмя магистральными каналами был построен примерно 60 лет назад. Несмотря на то что в 2018 году объект был признан аварийным, его разрешают наполнять на 30–50% в целях подачи воды на поля.

По информации «Казводхоза», в 2026 году здесь запланированы работы по замене основных узлов и бетонированию плотины. Аналогичные работы в 2026-м запланированы и на водохранилище Кандысу в соседнем Тарбагатайском районе. Этот водоем объемом до 40 млн кубометров позволяет заниматься устойчивым орошаемым земледелием на 7 тыс. га.

Предварительная стоимость обоих объектов составляет 4,5 млрд тенге.