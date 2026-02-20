Сегодня в Таразе состоится дискуссии среди членов Жамбылского областного филиала партии «Ауыл» на тему «Конституционная реформа как фактор политической модернизации». Основной вопрос повестки дня – обсуждение проведения предстоящего референдума по проекту новой Конституции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Цель мероприятия – обсуждение ключевых положений проекта новой Конституции и предстоящего референдума, формирование консолидированной позиции, а также выработка предложений и инициатив, направленных на поддержку конституционных реформ как важного этапа политической модернизации страны.

Модератором выступила заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Ауыл» Айгерим Сарсенбаева и подчеркнула необходимость сосредоточить внимание на совместном обмене мнениями и выработке общих решений при обсуждении конституционного проекта.

Открывая заседание, юрист и руководитель аппарата фракции «Ауыл» в Мажилисе Жазира Султанкулова отметила, что развитие демократических институтов заключается не только в совершенствовании законов, но и в создании условий для свободного выражения мнений членов общества.

Политолог Даурен Пірімбетов отметил, что активность общества играет решающую роль для успешной реализации реформ, а участие гражданских объединений и экспертов позволяет наиболее точно отразить интересы населения.

Кроме того, в мероприятии приняли участие декан факультета «Экономика и бизнес» Международного Таразского университета имени Ш. Муртазы Жарас Куатбеков; заместитель руководителя аппарата фракции «Ауыл» в Мажилис Аида Жабагиева, которые также высказали свои мнения.

После докладов состоялась дискуссионная сессия, направленная на обмен мнениями по рассматриваемой теме. По итогам встречи участники пришли к общему выводу: новая Конституция является стратегическим выбором, который позволит заложить прочный фундамент для безопасного, справедливого и устойчивого развития государства.