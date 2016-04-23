В Зыряновске открылся крытый хоккейный корт

Открытие крытого хоккейного комплекса в Зыряновске посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, сообщает Kazpravda.kz.
На строительство спортивного объекта, спонсором которого выступило ТОО "Казцинк", было выделено порядка 570 млн тенге. А холодильное оборудование помог закупить областной фонд "Парыз", отмечается в информации.
Наличие профессионального хоккейного корта помогло пригласить опытного тренера Асхата Енсебаева, которому в Зыряновске было выделено жилье.
По словам воспитанников местной хоккейной школы, несколько занятий с новым тренером помогли существенно повысить им профессиональный уровень.
Объективность слов иных спортсменов доказывает факт завоевания четвертого места на недавно проходившем областном турнире "Жулдызша".
В ближайшее время на базе крытого хоккейного модуля будут открыты также секции конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека. На сегодня проходит процедура передачи нового спортивного объекта на баланс ДЮСШ Зыряновска. Заключен также меморандум с областной школой олимпийского резерва по хоккею с шайбой.