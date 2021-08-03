Вакцина работает, и это факт!

Однако часть казахстанцев продолжают упорствовать, не веря в вакцинацию. Житель столицы Серик Беркамалов рассказал о своем личном опыте.

– Ситуация с COVID-19 в стране вызывает опасения. На 31 июля, по официальным данным, от КВИ погибли 102 человека. Цифры растут с каждым днем, и прошлый год уже не кажется таким ужасным, потому что будет еще хуже. Соцсети печально полнятся соболезнованиями, и это, по всей видимости, только начало бесконечного сетевого некролога. То, что будет намного хуже, сужу в этот раз не по сводкам и официальной аналитике, а на личном опыте, потому как вместе со всей семьей одолел эту болезнь, причем, вероятнее всего, это был «дельта»-штамм, – отметил Серик Беркамалов.

Коронавирусной инфекцией заразилась вся семья Беркамаловых – сами супруги и их трое сыновей – 22-х, 15-ти и 4-х лет. Первым заболел глава семейства.

– По всей видимости, я получил самую большую дозу вируса, так как слег на второй день после первого симптома – легкого сухого кашля. Постоянная и невысокая температура с полным ощущением очень сильного гриппа побудила бежать и сдавать ПЦР-тест, который оказался положительным. Пока пришел мой результат, резко поднялась температура у жены и младших детей – до 38–39 градусов, – рассказал он.

По его словам, сначала это вызвало у всей семьи недоумение, ведь все взрослые Беркамаловы получили вакцину еще в апреле.

– Была надежда, что не заразимся совсем, однако постоянная мутация вируса вносит свои коварные коррективы. В пользу того, что у нас была «дельта», говорит моментальное заражение, развитие болезни в 2–3 дня, такие симп­томы, как боль в животе, диарея. Таким образом, заразились все 5 членов семьи, двое из которых не были вакцинированы в силу возраста. По результатам КТ у меня было поражение легких 12–14%, лечился амбулаторно, активная фаза болезни составила примерно 2 недели, вылечился после приема назначенного антибиотика. Лекарства привозили бесплатно из поликлиники. У вакцинированных жены и старшего сына температура была 1 день до 38,5 градусов, других симптомов болезни не наблюдалось, и никаких лекарств, кроме кардиомагнила, они не принимали. 15-летний сын болел 3–4 дня, очень долго держалась температура до 38–39, но в целом недомогание он перенес не очень тяжело, – добавил Серик Беркамалов.

Из всей семьи был госпитализирован только младший ребенок с двусторонней бронхопневмонией, на его лечение ушло пять дней. Серик Беркамалов считает, что вакцина показала свою стопроцентную эффективность от тяжелого течения болезни и смерти.

– На ИВЛ и в реанимацию никто из нас – слава ученым-иммунологам – не попал, резкого снижения сатурации не было, мы не задыхались, принимали лечение амбулаторно, за исключением младшего ребенка. Вполне возможно, могли его вылечить и амбулаторно (врачи давали выбор – ложиться либо лечить дома), но мы не стали рисковать из-за начавшейся у него диареи и лег­ли в больницу, – продолжил он.

По его словам, он и его семья ни на секунду не пожалели о том, что вакцинировались.

– Вакцина работает – это факт! «Дельта» очень опасна и очень заразна – тоже факт! Абсолютное большинство всех «тяжелых» пациентов не были привиты по официальной информации, и их количество растет с каждым днем. Эти данные подтверждают и слова медработников в больнице – вакцинированных пациентов единицы. Болеют маленькие дети, а их нельзя прививать, что очень плохо. Очень жду, когда появится Pfizer, и мы обязательно его поставим 15-летнему сыну (это единственная вакцина из всех, которую можно ставить с 12 лет). Надеюсь, ее дадут в первую очередь детям. Вообще, то, что начали болеть дети – это самый опасный и страшный эффект «дельты». Болеют даже новорожденные, и смотреть на это страшно. Рядом с моей супругой в больнице, когда она лежала в стационаре с нашим младшим ребенком, лежала молодая мама, которую привезли прямо из роддома с трехдневным ребенком с ковидной пневмонией, – сказал он.

По словам Серика, он лично убедился в том, что происходит сейчас в больницах. Медики работают на пределе возможностей.

– Открыть новые госпитали, конечно, можно, но врачей для них не хватит, поэтому и смысла в увеличении количества коек нет, – считает спикер. – Единственное, что мы можем сейчас сделать, это максимально уберечься от заражения и привиться любой имеющейся вакциной, чтобы не попасть в больницу, в свою очередь, позаботившись о тех, кому по состоянию здоровья нельзя вакцинироваться.

– В этой ситуации наше спасение и спасение населения в руках тех, кто обладает здравым смыс­лом, верит науке и доказательной медицине!

– Все мы должны объединиться и приложить усилия для убеждения своих близких, коллег, друзей и соседей в том, что вакцинироваться нужно и ради себя, и ради своих близких, – резюмировал Серик Беркамалов. – Теперь все разумные, образованные и понимающие люди остаются последним оплотом в борьбе с СOVID-19. Подумайте над этим, пожалуйста! Прямо в эти минуты казахстанские врачи совершают ежедневный и не всеми замечае­мый героизм! Отрабатывать тяжелейшие смены в СИЗах, в двойных перчатках и резиновых сапогах в жару, не имея возможности глотнуть воды, и при этом сохранять самообладание, не терять выдержку и доброе отношение к пациентам – это величайший подвиг. Низким им поклон!