В современном мире развитие государств тради­цион­но оценивается преж­де всего через экономические показатели, такие как валовой внутренний продукт (ВВП). Однако все чаще исследователи, политики, международные организации поднимают вопрос о том, достаточно ли одного экономического роста для того, чтобы судить о реальном благополучии общества. Ведь материальное богатство не всегда означает высокий уровень удовлетворенности жизнью.

Именно на фоне этих дис­куссий возникла концепция валового национального счас­тья (ВНС) – альтернативного подхода к измерению прогресса, который делает акцент на качестве жизни людей и их субъективном ощущении благополучия. Для оценки используются различные индикаторы, например, уровень здоровья населения, доступ к образованию, баланс между работой и личной жизнью, экологическое состояние страны и степень участия граждан в общественной жизни.

Концепция получила мировую известность благодаря государству Бутан, где в 1970-е годы король Джигме Сингье Вангчук заявил, что валовое национальное счастье важнее валового внутреннего продукта. С тех пор страна начала выстраивать государственную политику, ориентируясь не только на экономический рост, но и на гармоничное развитие общества, природы и культуры.

Постепенно идея измерения национального счастья стала обсуждаться и в других странах, привлекла внимание международных организаций. ООН поддержала идею более широких показателей благополучия в 2012 году. Так появилась инициатива World Happiness Report – ежегодное исследование уровня счастья в разных государствах мира на основе социологических опросов и социальных индикаторов.

Продолжением обсуждения идей национального благополучия стала разработка так называемого индекса счастья, который позволяет сравнивать уровень удовлетворенности жизнью в разных странах мира.

Наиболее известным исследованием в этой области выступает ежегодный доклад World Happiness Report, готовящийся при участии экспертов и международных организаций, включая ООН. В рамках этого исследования жители разных государств оценивают свою жизнь по специальной шкале, а полученные данные сопоставляются с рядом социальных и экономических факторов. Среди них – уровень доходов, социальная поддержка, ожидае­мая продолжительность жизни, свобода выбора, щедрость в обществе, уровень коррупции и другие.

На основе этих показателей формируется так называемый балл счастья, который позволяет составить мировой рейтинг стран по уровню субъективного благополучия населения.

Согласно последним данным отчета, на протяжении нескольких лет подряд самой счастливой страной мира считается Финляндия. Высокие позиции также стабильно занимают другие североевропейские государства, такие как Дания и Исландия. Эти страны характеризуются высоким уровнем доверия между людьми, развитой системой социальной поддерж­ки, хорошим балансом между работой и личной жизнью и устойчивыми государственными институтами. В первую десятку рейтинга также входят Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Из­раиль, Люксембург, Швейцария.

В противоположной части рейтинга находятся страны, где население сталкивается с серьезными социальными, экономическими и политическими трудностями. Наиболее низкие показатели счастья в последние годы демонстрирует Афганистан, который занимает последнее место в мировом рейтинге (отчасти позиция внизу списка обусловлена тем, что у исследователей нет доступа к ряду данных, на основе которых формируется индекс).

Среди других государств с наиболее низкими значениями индекса нередко оказываются Сьерра-Леоне, Малави и Зимбабве. Низкие позиции этих стран объясняются сочетанием факторов – экономической нестабильностью, конфликтами, слабой социальной инфраструктурой и низким уровнем безопасности.

Исследования подтвердили: высокий уровень счастья далеко не всегда напрямую связан только с богатством страны. Хотя экономическое благополучие играет важную роль, большое значение имеют и другие факторы – уровень доверия в обществе, поддержка со стороны семьи и друзей, чувство безопасности и возможность свободно принимать жизненные решения. Именно поэтому государства с развитой социальной системой и высоким уровнем общественного доверия на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции в мировом «рейтинге счастья».

Казахстан также включается в исследование World Happiness Report. При этом в отчете 2026 года наша страна заняла 33-е место (из 147), что стало лучшим результатом. Памятуя о том, какие именно факторы влияют на формирование оценки, это достижение можно воспринимать как прямое подтверждение успешности принимаемых в стране мер по повышению качества жизни граж­дан и политики, нацеленной на укрепление социального и экономического благополучия.

Президент Касым-Жомарт ­Токаев в своих выступлениях неизменно подчеркивает: одной из главных целей государст­венной политики выступает повышение качества жизни граждан, главной ценностью страны являются ее граждане, в государстве необходимо соз­давать возможности и условия, при которых каждый человек сможет реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие общества.

В прошлогоднем Послании народу Казахстана он отметил, что развитие страны должно быть направлено прежде всего на благополучие людей. В частности, Президент подчеркнул: «Наше подрастающее поколение должно жить в счастье и благополучии». Эта мысль отражает более широкий подход к развитию государства, который во многом перекликается с концепцией валового национального счастья.

В целом высокий результат в новом рейтинге World Happiness Report вполне закономерен. С одной стороны, наша страна обладает стабильной и последовательно развивающейся экономикой, богатыми природными ресурсами, развитой социальной инфраструктурой. Значительное внимание уделяется модернизации городов, развитию систем образования и здравоохранения, решению экологических вопросов, стимулированию гражданской активности. Реализованы масштабные политические реформы. Эти изменения оказывают положительное влияние на восприятие людьми своего благополучия и перспектив будущего.

В международных исследованиях также отмечается, что для жителей Казахстана важную роль в ощущении счастья играют семейные связи, дружеская поддержка и чувство общности. Традиционные ценности, высокая значимость семьи и гостеприимства формируют особую социальную среду, которая способствует взаимопомощи и укреплению социальных отношений. Подобные факторы нередко повышают субъективную удовлетворенность жизнью даже в условиях, когда экономические показатели не достигают уровня наиболее развитых стран.

Таким образом, опыт Казахстана также показывает, что уровень счастья населения определяется не только экономическим развитием, но и социальными, культурными и общественными условиями. А реальное благополучие общества формируется из сочетания материальных возможностей, социальной стабильности и качества человеческих отношений.