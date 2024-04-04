Вандализм не должен быть нормой

Точно так же, как и в борьбе с любым недугом, страшную, разрушительную в прямом смысле этого слова болезнь общества, называемую вандализмом, гораздо эффективнее предупредить, нежели лечить и бороться с ее последствиями.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая подчеркнул, что вандализм стал крайне негативным явлением в обществе.

«К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье. Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других?» – задается вопросом Глава государства.

Эти слова наш­ли горячую поддержку у члена Национального курултая, председателя ОО «Молодежное общество инвалидов», депутата городского маслихата и члена областного общественного совета Айгерим Даулетбаевой. Она считает, что главная причина происходящего заключается именно в отсутствии у людей должного воспитания.

– Увы, примеры вандализма встречаются практически каждый день, – говорит она. – Не нужно далеко ходить. Достаточно вспомнить Парк здоровья, построенный в одном из мик­рорайонов Тараза на средства медицинских работников. Он стал прекрасным подарком для горожан. Но, к великому сожалению, сделанное ценят далеко не все. В канал стали выбрасывать пустые плас­тиковые бутылки, обертки от мороженого и конфет, бытовой мусор… Карусели ломают с такой ско­ростью, что дети не успевают порадоваться их появлению.

Однажды на качелях, рассчитанных для детей дошкольного и младшего школьного возраста, решили покататься довольно взрослые ребята. Это заметила Айгерим Даулетбаева:

– Возмущает то, что их родители находились неподалеку, все это видели и ничего им не сказали. Все происходило на моих глазах. Я сделала им соответствующее замечание. Но тут же за подростков заступилась женщина, которая, по всей видимости, сама не понимала ситуацию. Она начала ругаться, была готова чуть ли не броситься в драку.

Ей было неважно, что она и ее сын абсолютно не правы, главное – защититься. А как известно, лучшая защита – нападение. Наверное, мать действовала именно из этих соображений. Айгерим Даулетбаева уверена, что если в таком ключе воспитывать молодых, то в дальнейшем они будут считать себя правыми даже тогда, когда допустят ошибку, они могут не пожалеть даже близких, если это им будет выгодно.

– Это говорит о низком уровне культуры населения, непонимании духовных ценностей и отсутствии бережного отношения к государственному имуществу. Получается, что не свое не жалко. Так же нельзя. Нужно ценить то, что есть. Ну а что плохого людям сделал памятник врачам, погибшим во время пандемии коронавируса? Его ломали несколько раз, даже после восстановления, причем со странной жестокостью. Мне непонятны действия таких людей, – говорит Айгерим Даулетбаева.

Она осуждает и тех, кто минувшей зимой устроил катание на «бубликах» буквально на могилах предков, расположенных в районе этноисторического комплекса «Тектурмас». Напомним, что одно из погребений было снесено развлекавшейся молодежью, из-за чего разразился настоящий скандал в соцсетях.

На городском кладбище продолжают красть металлические оградки и мраморные плиты. То, что не получается демонтировать, нередко остается повреж­денным.

– В нашей семье тоже был неприятный случай. На могиле моего дедушки много лет стояла медная оградка. Затем ее украли. Пришлось устанавливать новую, – вспоминает Айгерим Даулетбаева.

В качестве еще одного примера можно взять историко-культурный комплекс «Древний Тараз». На стенах смотровой башни, предназначенной для обзора округи, и на скамейках можно заметить «памятные» надписи, выцарапанные его молодыми гостями. «Автографы» нередко можно увидеть на памятниках археологии и истории. Так, в ущелье Карасай, знаменитом своей галереей уникальных пет­роглифов, имена побывавших там красуются уже достаточно долгое время. Но и это не все. Уже несколько лет общественники и археологи бьют тревогу ради сохранения объекта в целом, потому что местные жители приезжают туда за строительным материалом и повреждают бесценные рисунки, невзирая на установленный запрет.

Что касается Арбата, то нередко, катаясь на арендованных электросамокатах и велосипедах, подростки врезаются в фонтаны, скамейки, фонари, ступени лестниц, ломают облицовку. Некоторым это даже доставляет удовольствие. Однажды сделал им замечание, а в ответ услышал только смех. Кроме того, под колесами их транспортных средств, взятых здесь же напрокат, трескается и вылетает брусчатка. На мой взгляд, в подобных местах нельзя допускать коммерческую дея­тельность, которая наносит такой ущерб.

– Местные власти уже не один год пытаются развить туристический кластер в регионе. Но о каком туризме и привлечении гостей в Тараз может идти речь, когда мы сами не ценим наши богатства? От безделья подростки разбивают фонари, ломают облицовочную плитку. Чем заинтересовывать жителей других стран и городов, если скоро и показывать будет нечего? – сетует Айгерим Даулетбаева и предлагает наказывать если не подростков, то их родителей. – Это может быть штраф в крупном размере. Возможно, когда будут бить по карману, люди станут больше внимания уделять воспитанию своих детей.

Член Национального курултая уверена, что многих нынешних проблем можно было бы избежать, если бы дома с раннего возраста детям прививали бережное отношение к истории, окружаю­щей среде, государственному имуществу и общественному достоянию, заботу о ближних, уважение к другим и их труду, а также чувство гордости даже за небольшие достижения.

– К сожалению, это делается далеко не во всех семьях, поэтому можно было бы ввести соответствующую специальную программу для детских садов и младших классов общеобразовательных школ, – говорит Айгерим Даулетбаева. – Примерно такая система воспитания действует в Японии. Там детей учат правильному поведению в общест­ве, бережному отношению к природе и окружающему миру, уважению к людям вне зависимости от их социального и финансового положения.

Кроме того, учащихся Страны восходящего солнца учат самостоятельности и в то же время умению работать в команде, приучают к труду, в том числе общественно полезному, от которого в казахстанских школах по непонятным причинам отказались. А ведь именно субботники, ОПТ давали детям первые навыки совместной работы, воспитывали уважение к чужому труду, умение распределять обязанности.

Нет ничего плохого в заимствовании зарубежного опыта, если он доказал свою эффективность и результативность. Зачем изоб­ретать велосипед, когда можно взять готовую модель и, адаптировав, применить ее у нас?

Недавнее землетрясение показало, что наше население не готово и к таким ситуациям, напоминает Айгерим Даулетбаева. Опять-таки в Японии и Южной Корее действиям при пожаре, землетрясении и других нештатных ситуациях учат с раннего возраста в детских садах…

Все перечисленные важные и полезные навыки должны формироваться в детстве. И начинать надо сейчас. Только тогда спустя годы мы сможем получить положительный результат. Иначе проблемы будут только усугуб­ляться.