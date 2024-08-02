«Ваша сноха сбила человека»: полмиллиона отдала мошенникам 90-летняя пенсионерка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женщине позвонил неизвестный и, представившись полицейским, сообщил, что ее сноха совершила ДТП. Злоумышленник заявил, что виновная может избежать наказания, если свекровь передаст определенную сумму денег через курьера, который скоро прибудет по ее адресу. Чтобы выручить родственницу, доверчивая горожанка отдала аферистам все свои сбережения. В ходе розыскных мероприятий, оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали мужчину, который приходил домой к потерпевшей за наличными. Им оказался 33-летний житель города.

Задержанный пояснил, что действовал согласно инструкции, которую получил через мессенджер. После получения денег курьер должен был перечислить сумму на определенный банковский счет, но эту часть сделки он не выполнил, тем самым, обманув своего «работодателя»-мошенника. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в рамках которых устанавливаются и другие причастные к преступлению лица.

Правоохранители предупреждают граждан о данном виде мошенничества.