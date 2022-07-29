Вау! Знакомые грабли в виртуальном пространстве!

Умный человек наступает на грабли один раз в жизни. Лучше, разумеется, вообще на них не наступать. Достаточно однажды увидеть этот болезненный процесс со стороны. Но лично я, сколько бы ни встречал на жизненных тропах эти коварные орудия дачного производства, ни одно не пропустил. Думаю, не только я, но это слабое утешение.

Мудрецы всех времен и народов, знакомые с граблями на горьком опыте, пытались, пытаются и будут пытаться донести до нас мысль простую, как мычание: всегда и везде соблюдайте несложные правила безопасности. Братцы Иванушки, не пейте водицы из козьего копытца без разрешения на то санэпидстанции. Красные Шапочки, не заходите в дремучие леса и подворотни в одиночку. Тем более в сумеречное время суток. Буратины, Карабас вас побери, не отдавайте незнакомцам золотые ключики на тарелочках с голубыми каемочками, не доверяйте последние сбережения строителям финансовых пирамид!

Тщетно! Несут нам мудрецы заветную мысль, несут, да никак не донесут. Все так же, не зная броду, суемся в воду и мечтаем всю жизнь питаться бесплатным сыром. Нарастающей барабанной дробью стучат черенки грабель по нашим крепким лбам.

И в этом смысле социальные сети не исключение. Основы компьютерной безопасности давным-давно сформулированы в народных сказках, пословицах и поговорках. Оно и понятно: все злодеи фольклора – людоеды, кощеи бессмертные, упыри вместе с ворами-форточниками – с появлением Интернета переквалифицировались в хакеров. И в духе времени работают на удаленке.

«Соблюдайте простые правила безопасности в социальных сетях, – умоляют нас вместе с мудрецами надзирающие за этим диким полем органы. – А не то запутаетесь в одной из ячеек глупым карасем. Все преступления произрастают из беспечности жертвы. Хотя бы усомнитесь: официальный ли аккаунт подает отчаянный сигнал бедствия? Хотя бы, земляки, PIN-код своей банковской карточки не сообщайте по телефону».

Вот так лопухнемся в очередной раз, а ни сестрицы Аленушки, ни дяди Степы-милиционера рядом нет. К чему это я? Свежая шишка на лбу побуждает меня обратиться с воззванием к согражданам, имеющим аналогичную примету. Граждане, помните главное правило: увидел грабли – обойди. Грабли – они и в социальных сетях грабли, а лоб у человека не из танковой брони.