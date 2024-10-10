В АО «НИТ» разъяснили рассылку о ваучерах на бесплатное питание

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В АО «Национальные информационные технологии» подтвердили, что 1 октября 2024 года пользователи получили сообщение от номера 1414 о получении цифрового ваучера на бесплатное питание в школах. Рассылку организовало Минпросвещения РК.

«Вашему ребенку предоставляется бесплатное питание в школе. Для его получения необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile и получить цифровой ваучер», – говорится в тексте SMS.

Ссылка из сообщения ведет на сервис «Социальный кошелек» в мобильном приложении eGov Mobile. При отсутствии предустановленного приложения eGov Mobile пользователя перенаправляют в магазины приложений для его скачивания и установки.

Однако, некоторые пользователи получили информацию в мессенджерах, что данная рассылка является мошеннической и ведет к блокировке банковских приложениий.

В пресс-службе разъяснили, что рассылка исходного сообщения является достоверной и рекомендовали пользователям не реагировать на ложные сообщения и не рассылать непроверенную информацию.