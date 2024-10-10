В АО «НИТ» разъяснили рассылку о ваучерах на бесплатное питание

У родителей школьников возникли подозрения по поводу новой мошеннической схемы, сообщает Kazpravda.kz
В АО «Национальные информационные технологии» подтвердили, что 1 октября 2024 года пользователи получили сообщение от номера 1414 о получении цифрового ваучера на бесплатное питание в школах. Рассылку организовало Минпросвещения РК.
«Вашему ребенку предоставляется бесплатное питание в школе. Для его получения необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile и получить цифровой ваучер», – говорится в тексте SMS.
Ссылка из сообщения ведет на сервис «Социальный кошелек» в мобильном приложении eGov Mobile. При отсутствии предустановленного приложения eGov Mobile пользователя перенаправляют в магазины приложений для его скачивания и установки.
Однако, некоторые пользователи получили информацию в мессенджерах, что данная рассылка является мошеннической и ведет к блокировке банковских приложениий.
В пресс-службе разъяснили, что рассылка исходного сообщения является достоверной и рекомендовали пользователям не реагировать на ложные сообщения и не рассылать непроверенную информацию.
«Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz. По всем вопросам, связанным с работой портала eGov.kz и приложения eGov Mobile, пользователи могут обращаться в колл-центр по номеру 1414», – заключили в АО «НИТ».