Важен голос каждого из нас

Референдум
9
Айман Аманжолова
корреспондент

Новая Конституция – это фундамент и одновременно инструмент устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперед. Основой государства должен стать труд рабочего человека, а одной из главных ценностей страны – трудолюбие. Эта ценность очень близка коллективу горнорудного гиганта АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», входящему в ERG. Сотрудники предприятия уверены, что казахстанцы не могут оставаться в стороне от принятия важного решения и должны прийти на референдум.

Фото: ERG

Сегодня на производственных площадках ССГПО трудится свыше 12 тысяч сотрудников. Горняки ERG считают, что появление новой Конституции подводит итог предшествующему развитию и знаменует собой качественно новый этап в новейшей истории страны.

Конституционная реформа – яркая демонстрация системы приоритетов. Главные из них – стабильность, управляемость, преемственность. Этот ряд можно смело продолжить и добавить такой важный приоритет, как безопасность труда, которая признается обязанностью государства. Для рабочего коллектива важен тот факт, что риск для жизни и здоровья человека на производстве больше не может оправдываться спецификой профессии или экономической целесообразностью. Прямую ответственность за предотвращение травм, аварий и профессиональных заболеваний должны нести государство и работодатель.

«Конституционные изменения всегда определяют не только сегодняшнюю повестку, но и долгосрочную устойчивость государства. Для промышленности это имеет особое значение. Речь идет о людях, о безопасности труда, о социальной стабильности, о качестве самой экономической среды, - подчеркнул председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов. - Новая Конституция усиливает роль человека труда, закрепляет более современный баланс ответственности и формирует основу, в которой развитие производства и защита интересов работников становятся взаимосвязанными задачами. Именно поэтому участие в референдуме - это осознанный выбор граждан, который определяет траекторию развития страны».

Сотрудники горнорудного гиганта страны понимают, на что направлены происходящие изменения и готовы принять в них самое активное участие. Они призывают всех казахстанцев выразить свою точку зрения о новой Конституции и принять участие в предстоящем референдуме. Важен голос каждого из нас!

 

#Казахстан #референдум

