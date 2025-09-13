Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания. На рассмотрение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам архивного дела. Законопроектом предусматривается расширение правового регулирования в части формирования, хранения и использования архивных документов, а также создание электронного архива. Определен порядок хранения и использования рукописей, рисунков, чертежей, дневников, переписки и мемуаров. Внедряется автоматизированная система «Единый электронный архив документов», обеспечивающая хранение всей оцифрованной архивной документации. Также закрепляются функции государственных архивов по защите персональных данных и личной информации граждан, в том числе при запросах о третьих лицах.

Депутатам предстоит определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам о ратификации ряда международных соглашений. В их числе Сог­лашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, казахстанско-китайское Соглашение о реализации проектов в облас­ти возобновляемых источников энергии, а также Соглашение государств – участников СНГ об обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

На пленарном заседании депутаты обсудят и План основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса на четвертую сессию.

Кроме того, члены бюро поддержали инициативу о проведении парламентских слушаний в Мажилисе по вопросу развития искусственного интеллекта в Казахстане.