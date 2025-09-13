Важная повестка дня

Парламент
13
Ольга Орлова

Депутаты обсудят создание Единого электронного архива

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания. На рассмотрение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам архивного дела. Законопроектом предусматривается расширение правового регулирования в части формирования, хранения и использования архивных документов, а также создание электронного архива. Определен порядок хранения и использования рукописей, рисунков, чертежей, дневников, переписки и мемуаров. Внедряется автоматизированная система «Единый электронный архив документов», обеспечивающая хранение всей оцифрованной архивной документации. Также закрепляются функции государственных архивов по защите персональных данных и личной информации граждан, в том числе при запросах о третьих лицах.

Депутатам предстоит определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам о ратификации ряда международных соглашений. В их числе Сог­лашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, казахстанско-китайское Соглашение о реализации проектов в облас­ти возобновляемых источников энергии, а также Соглашение государств – участников СНГ об обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

На пленарном заседании депутаты обсудят и План основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса на четвертую сессию.

Кроме того, члены бюро поддержали инициативу о проведении парламентских слушаний в Мажилисе по вопросу развития искусственного интеллекта в Казахстане.

#мажилис #пленарное заседание #повестка #бюро Мажилиса

Популярное

Все
Завтра – День семьи
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Мир и будущее – через право
Всем кофе!
Футбол – на коммерческие рельсы
Заплыв с телохранителями
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
В Казахстане намерены ввести ответственность за рассылку SMS с рекламой казино и азартных игр
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Решить квартирный вопрос
Технологии для удобства жизни
Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO
Жемчужина национального искусства
Вопреки капризам природы
Вышел тизер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
В Атбасаре осужден врач, выманивший у пациентки 1,5 млн тенге
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку

Читайте также

«Это будет новое качество парламента» – спикер Сената о пре…
Спикер Мажилиса высказался об идее однопалатного парламента
Руководители фракций Мажилиса обменялись мнениями о парламе…
Президент предложил перейти к однопалатному парламенту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]