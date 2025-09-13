Важная повестка дня Парламент 13 сентября 2025 г. 2:35 13 Ольга Орлова Депутаты обсудят создание Единого электронного архива Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания. На рассмотрение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам архивного дела. Законопроектом предусматривается расширение правового регулирования в части формирования, хранения и использования архивных документов, а также создание электронного архива. Определен порядок хранения и использования рукописей, рисунков, чертежей, дневников, переписки и мемуаров. Внедряется автоматизированная система «Единый электронный архив документов», обеспечивающая хранение всей оцифрованной архивной документации. Также закрепляются функции государственных архивов по защите персональных данных и личной информации граждан, в том числе при запросах о третьих лицах. Депутатам предстоит определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам о ратификации ряда международных соглашений. В их числе Соглашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, казахстанско-китайское Соглашение о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, а также Соглашение государств – участников СНГ об обмене данными мониторинга радиационной обстановки. На пленарном заседании депутаты обсудят и План основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса на четвертую сессию. Кроме того, члены бюро поддержали инициативу о проведении парламентских слушаний в Мажилисе по вопросу развития искусственного интеллекта в Казахстане. #мажилис #пленарное заседание #повестка #бюро Мажилиса