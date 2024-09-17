Важнее воспитать не чемпиона, а личность

Приятно наблюдать, как озорные мальчишки пяти-шести лет на глазах становятся более дисциплинированными и через минуту уже внимательно слушают сенсея. Так они называют своего тренера по киокушинкай карате Тамерлана Желеуова. Тренировки под его руководством проходят в большом светлом зале Дворца спорта им. Балуана Шолака – одном из знаковых спортивных объектов мегаполиса.

Наставник вспоминает, что в 2003-м, когда ему было шесть лет, он буквально за руку привел свое­го отца в спортзал. Примером для Тамерлана стал одноклассник, который ходил на карате и был не по годам сильным. С тех пор наш герой не расстается с этим видом спорта. В 2015 году он сдал экзамен на первый дан (черный пояс) и получил сертификат профессионала. Тамерлан является неоднократным чемпионом Казахстана, чемпионом Евразии. Около десяти лет назад он приступил к тренерской работе, так как не представлял свою жизнь без карате и совершенствования себя в этом виде спорта. Набрал первую группу детей и через три года уже пожинал плоды – его воспитанники стали победителями соревнований на уровне города, а затем и страны. Сегодня среди учеников Тамерлана Желеуова есть двукратный чемпион мира и несколько кандидатов в мас­тера спорта.

– Я не представлял себя вне спорта еще и потому, что мой папа был мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. Для него всегда на первом месте была дисциплина, никаких поблажек, а режим тренировок был законом. Отец горел моей спортивной карьерой, и в моих успехах есть и его большая заслуга, – рассказывает Тамерлан.

Не отрицая пользу других видов спорта, тренер все же отмечает преимущество восточных единоборств, потому что это не просто спорт, а философия жизни. Это целый мир, который так важен для воспитания личности.

– Один из главных постулатов – уважение к сопернику и старшим по возрасту. В клятве киокушинкай четко прописано: «Мы будем тренировать наши сердца и тела в достижении твердого и непоколебимого духа, мы будем уважать старших, воздерживаться от насилия». Ребята должны произносить ее перед каждой тренировкой. Кстати, ни в одном из видов восточных единоборств в случае победы нет ярко выраженных эмоций. К примеру, если ты выиграл бой и поднял руку от радости, тебя моментально дисквалифици­руют на соревнованиях, потому что это считается проявлением неуважения к своему сопернику, – говорит тренер.

По словам Тамерлана, многие родители отдают в шесть-семь лет своих детей на борьбу, бокс, дзюдо, где очень большие физические нагрузки, что может затормозить развитие растущего организма. В карате киокушинкай их нет, акцент делается на мышечные упражнения, гимнастику, растяжку.

– Какой опыт Вы вынесли из общения со своими учениками, ведь современные дети очень разные, и это целое искусство – общаться с ними? – спрашиваю собеседника.

– Детей видел разных. Сегодня каждый ребенок требует индивидуального подхода, они любят, когда их хвалят, – рассуждает мой собеседник. – Мальчишке или девочке важно понимать, что он не один из учеников, а именно личность, причем не только на соревнованиях, но и на тренировках. Считаю, что тренер должен быть примером дисциплины и уважения к ученикам, формируя эти качества в них. Он должен создавать единую команду и вдохновлять воспитанников на развитие. Мне кажется, что нынешние дети будут суперлюдьми, когда вырастут, у них совершенно другое мышление, поведение, и каждый из них лидер. Не обязательно, чтобы все дети достигали каких-то больших успехов в спорте, важнее формирование характера и силы воли. Когда юный спорт­смен выходит на татами, это уже победа над собой, потому что он преодолел страх и внут­ренние комплексы. Первые соревнования – это большое испытание и психологический стресс. Исходя из своего тренерского опыта, понял, что не нужно из пятилетних мальчишек лепить чемпионов. Таким амбициозным я был в первые годы работы. Начал их гонять, интенсивно учить каж­дому из ударов. Да, конечно, через два-три года образовалась сильная команда. Они выигрывали много турниров разных уровней. Но в итоге эти ребята уже в 9–11 лет «наелись» всего, завоевали много титулов и потеряли интерес к соревнованиям. Они просто забросили карате или перешли в другие виды спорта. Это большая ошибка молодых тренеров и родителей, которые на первое место ставят спортивные результаты. Сейчас в нашей школе Кunky есть своя методика, где четко прописано, что до 12 лет не присваиваются спортивные категории, то есть нет натаскивания на результат. К этому возрасту ребенок должен окрепнуть физически и повзрос­леть ментально, познавать спорт нужно постепенно.

Продолжая тему соревнований, наставник говорит о том, что помогает ученикам развивать силу, выносливость, гибкость, скорость, координацию.

– На тренировках мы даже ставим взгляд, если взгляд ребенка в какой-то момент несконцентрированный и неуверенный, я говорю ему: «Если глаза бегают, значит, ты боишься, а если ты боишься – не сможешь бороться». Моя задача состоит в том, чтобы прививать детям дисциплину, уважение, уверенность в себе, упорство. Как только ребенок почувствует, что он сильный, он станет более уверенным в себе, это поднимает его моральный дух. В основе всего лежит обу­чение базовым и продвинутым техникам ударов, блоков, перемещений. Очень важно создавать в тренировочном зале атмосферу дружбы и взаимоуважения, – делится мыслями Тамерлан Желеуов.

Помимо тренировок в спортивном зале, он также считает важным организовывать тренировочные сборы на природе. Такие мероприятия носят воспитательный характер, это позволяет ученикам чувствовать себя частью команды. В первую очередь это социум, умение общаться, а уже потом тренировка и физическая нагрузка.

Стоит отметить, что работу детских тренеров курирует рес­публиканская федерация, которая входит в состав Международной федерации карате (IFK), где повышение квалификации проходит на ежегодной основе.

– Месяц назад я был в Бурабае на семинаре. Обсуждались разные темы: судейство, психология, менеджмент. Это пятичасовой экзамен, где проверяется вся базовая техника тренера, а в завершении – сорок боев, – пояс­няет тренер.

По его словам, истинная задача сенсея – это не просто обучать тому, что он умеет, но и делиться жизненным опытом, быть для подопечных примером.

– Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь карате. Теперь чувствую свою ответственность перед детьми. Мне нравится моя работа – я не говорю, что иду на работу, я иду на тренировки. Горжусь тем, что являюсь частью большой команды Kunku karate school, которая по праву является ведущей в Казахстане. К слову, в июне текущего года на чемпионате мира среди детей, кадетов, юношей и взрослых в Болгарии нашу страну представляла только алматинская школа карате. Команда Казахстана вышла на второе общекомандное место в мире. Мы первые в Казахстане, и вторые в мире! – не без гордости отмечает Тамерлан Желеуов.

Действительно, на плечах детских тренеров лежит большая ответственность за воспитание подрастающего поколения. Родители всецело доверяют своего ребенка тренеру, потому что уверены – наставник не сделает плохо, он, как второй родитель, который вкладывает в него свои знания, душу, энергию для того, чтобы вырос хороший человек, понимающий, что такое честность, справедливость, благородство.