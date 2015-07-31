Важнейший человеческий урок Свежий выпуск 464 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Поводом для посещения государственного архива Карагандинской области послужила презентация книги «Нас породнила Сарыарка». Она документально повествует о трагической истории депортации кавказских народов. И чтобы встреча меньше всего походила на отчет, работники архива пригласили на нее свидетелей горьких событий – представителей чечено-ингушской диаспоры, их детей. Действующими лицами события стали и руководители этнокультурных объединений области, ученые, архивисты.

Сначала гостей ввела в тему встречи историко-документальная выставка «Казахстан – моя Родина», основанная на материалах из фонда государственного архива Карагандинской области. Эмоций добавил фрагмент документального фильма о депортации чечено-ингушского народа в Казахстан. По данным из справки Карагандинского обкома КП, на 1 августа 1949 года в области проживало около 40 000 семей, или свыше 40 000 спецпереселенцев различных национальностей. Для их учета в области было образовано 113 спецкомендатур МВД СССР.

– В знак благодарности казахскому народу и в память о людях, прошедших через трагедию, наша книга подготовлена совместно с активом этнокультурного объединения «Вайнах», – подчеркнула директор государственного архива Карагандинской области Жанагул Турсынова, открывая презентацию.

Организаторы не пожелали обойтись без традиционной ленты. Церемонию провели старейшина и знатный горняк, кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, почетного знака «Шахтерская слава» Имран Газимиев и представитель молодого поколения казахстанцев, руководитель «Қоғамдық келісім» аппарата акима Карагандинской области Бауыржан Рапиков. Воспоминаниями о страшном времени поделились старейшины ЭКО «Вайнах» Хамзат Муступаев и Магомед Султыков.

– История повторяется, если не помнить историю, – говорит журналист Екатерина Кузнецова, многие годы упорно занимающаяся трудной и важной темой политических репрессий и депортации народов.

Это целая эпоха в жизни нашей страны, горькая и страшная. Процесс реабилитации жертв массовых политических репрессий продолжался и после распада Союза. И Казахстан, где оказались не по своей воле представители разных народов практически из всех регионов Советского Союза – немцы, корейцы, западные украинцы и белорусы, поляки, понтийские греки, чеченцы и ингуши и другие, первым из получивших независимость республик принял в 1993 году Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», восстановив в исторических правах депортированные народы.

«Сохранить память о предыдущих поколениях, их трагедии – наш нравственный долг, залог того, что мы не позволим никогда повториться этому ужасу. Это важнейший исторический урок, который мы извлекли и о котором всегда должны помнить», – сказал тогда Президент страны Нурсултан­ Назарбаев. Без осмысления прошлого нет будущего, которое рождается из настоящего, – на эти мысли наводит при ознакомлении с его главами и страницами сборник «Нас породнила Сарыарка».

Архивные документы рассказывают о приеме и размещении спецпереселенцев с Северного Кавказа, их хозяйственно-бытовом устройст­ве и правовом положении. В книге размещены статьи и публикации ученых, журналистов, исследователей, фотоматериалы из семейных архивов, история создания областного этнокультурного объединения «Вайнах». Появление издания приветствовал руководитель научно-экспертной группы областной АНК, председатель центра еврейской культуры Вилен Молтов-Лучанский: такие издания нужны и важны, особенно для молодежи.

Депортация в Казахстан проходила в условиях карательной политики сталинизма, размышлял председатель чечено-ингушского ЭКО «Вайнах» Увайс Джанаев. Выжить выброшенным в одночасье из родных мест людям в тяжелые годы помогли сострадание и гуманизм казахского народа. В знак признательности за огромную работу У. Джанаев вручил благодарственные письма составителям сборника и подарил коллективу госархива красивый ковер, который теперь украшает зал встреч.

…Долго не расходились гости чечено-ингушской диаспоры. Взволнованным увиденными документами и воспоминаниями, растроганным выс­туплениями им было о чем поговорить.



