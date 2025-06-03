Документ направлен на повышение прозрачности и безопасности сделок с жильем, улучшение условий передвижения лиц с инвалидностью, а также модернизацию автодорожной отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью», сообщает Kazpravda.kz

Документ направлен на повышение прозрачности и безопасности сделок с жильем, улучшение условий передвижения лиц с инвалидностью, а также модернизацию автодорожной отрасли.

В части долевого строительства запрещена реклама без разрешения на привлечение средств дольщиков, установлен обязательный безналичный расчет при покупке строящегося жилья, сокращен срок продления строительства с 9 до 5 месяцев, а также снижены требования к застройщикам при долевом строительстве. Планируется также создание Центра поддержки дольщиков, где граждане смогут получить консультации и достоверную информацию о застройщиках.

В дорожной отрасли законом предусмотрено создание единой информационной системы по материалам и технологиям для обеспечения прозрачности и доступности для всех участников отрасли, обязательное повышение квалификации специалистов, а также разделение аккредитации подрядчиков на дорожные и общестроительные работы. Лица, осуществляющие технический и авторский надзор, приравниваются к субъектам антикоррупционного законодательства.

Также вносятся поправки, направленные на расширение охвата инватакси через Портал социальных услуг и государственные закупки, усилится контроль за качеством предоставляемых услуг.

По словам сенаторов, реализация этих норм позволит усилить государственный контроль за долевым строительством, повысить качество дорог и улучшить доступность социальных услуг для лиц с инвалидностью.

По итогам заседания члены Комитета приняли решение направить Закон на рассмотрение Палаты.