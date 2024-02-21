Важные акторы международной политики

Сборник аналитических статей «Средние державы – важные акторы в международной политике» был опубликован Немецким институтом международных отношений и безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik – SWP) в конце января 2024 года и вызвал серьезный интерес в экспертной и медиасреде.

В частности, европейское издание Еuractiv и казахстанский медиапроект Sayasat.kz сделали обзоры исследования SWP, сфокусированного на том аспекте, что германский аналитический центр включил Казахстан в чис­ло «средних мировых держав». Всего Немецкий институт международных отношений и бе­зопасности выделил 12 таких государств, помимо нашего, это Турция, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, Эфиопия, Кения, ЮАР, Мексика и Бразилия.

Как пишет Георгий Готев в статье для Еuractiv, авторы исследования объясняют: хотя эти 12 государств очень разные, их объединяет нацеленность на экономическое развитие, сильный акцент на безопасность и стабильность, а также стремление к стратегической автономии. При этом Казахстан SWP выделила особо за его сбалансированную внешнюю политику, позиционирование в качестве ключевого игрока в Центральной Азии, богатые ресурсы, а также за то, что он является ключевым элементом Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Казахстан обладает богатейшими ресурсами, которые привлек­ли интерес США и Европы – это ископаемое топливо (особенно нефть), металлы, минералы и редкоземельные элементы. Страна обладает потенциалом для производства «зеленых» источников энергии (водорода), к которым Европейский союз (ЕС) в последнее время проявляет все больший интерес», – цитирует исследование SWP Еuractiv.

Авторы Sayasat.kz также подчеркивают, что, по мнению SWP, украинский конфликт дал Казахстану новый импульс в плане диверсификации, о чем свидетельствуют выстраиваемые новые транспортные маршруты, информационная кампания по привлечению инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии и перерабатывающей промышленности.

«Интерес экспертов вызывает и то, что Казахстан в своем стремлении к диверсификации опирается не только на китайский «Шелковый путь», но и на стратегию ЕС «Глобальные ворота». В этом плане республика ­утверждает свою географи­ческую и историческую роль «моста между Востоком и Западом», – пишет казахстанский портал.

Говоря о Казахстане, аналитики SWP отдельно выделяют внешнеполитическую активность нашей страны. Конструктивная многовекторность, которой придерживается республика все 30 с лишним лет своей независимости, позволила выстроить сбалансированные отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми ключевыми игроками, включая Россию, Китай, США, государства Европы.

«Такая политика − не занимать ничью сторону, но взаимодейст­вовать со всеми − гарантирует Казахстану максимальную независимость и создает пространство для формулирования и реализации государственных интересов», – отмечает Euractiv выводы экспертов SWP.

В статье Sayasat.kz также обращается внимание на то, что германские эксперты признали: Казахстан на раннем этапе смог реализовать свои амбиции в меж­дународной политике.

«Например, страна председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Совете Безопасности ООН и была посредником в сирийском конфликте («Астанинский процесс»). Упоминается и членство в ряде других влиятельных организаций Евразии», – отмечают казахстанские обозреватели.

Euractiv также попросил замес­тителя министра иностранных дел РК Романа Василенко прокомментировать новость о том, что Казахстан вошел в число «средних держав» мира.

«Василенко подчеркнул мультилатерализм, который является ключевой чертой внешней политики его страны.

«Если мы хотим найти устойчивые решения глобальных проб­лем в эпоху, характеризующуюся ростом как поляризации, так и взаимосвязанности, нам нужен более прочный многосторонний подход», – заявил он.

По словам Василенко, это еще более важно сейчас, в период заметного изменения баланса сил.

«Теперь эта ответственность ложится не только на традицион­ные «великие державы», но и на более широкий круг международных игроков. Такие страны, как Казахстан, все чаще могут вносить решающий вклад в решение геополитических вопросов, используя свои прочные, многогранные дипломатические отношения, а также свои ресурсы», – сказал дипломат.

Он признал, что ему приятно получить признание от уважаемого немецкого учреждения в таком контексте, но это, безусловно, признание роли Казахстана в глобальной дипломатической игре и призыв к более активному и энергичному взаимодействию», говорится в статье Euractiv.