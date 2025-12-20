Важный выбор студентов

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Во Дворце Мира и Согласия состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов Года рабочих профессий в масштабах столицы. В большом концертном зале собрались представители Министерства просвещения, столичного акимата, руководители и преподаватели колледжей, студенты, представители городских предприятий и компаний.

фото Игоря Бургандинова

Заместитель акима города Астаны Есет Байкен проинформировал, что сегодня в 32 колледжах столицы ведется подготовка квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики. Колледжи ориентируются на реальные потребности производства и рынка труда. Также в течение года на предприятиях столицы были организованы экс­курсии для 12 тыс. школьников и студентов.

– Рабочая профессия перестала восприниматься как вынужденный выбор. По итогам проф­ориентированных программ и информационной работы каждый пятый школьник сегодня осознанно рассматривает рабочую специальность как путь к стабильности и профессиональному росту, – отметил замакима.

Руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев рассказал о ключевых достижениях системы технического и профессионального образования столицы в Год рабочих профессий. Одно из них – увеличение количества грантов в колледжи.

– Если ранее мы ежегодно выделяли 7,5–8 тысяч грантов, то в этом году предоставили 10 тысяч. Выросли и показатели трудо­устройства наших выпускников – от 70 до 90 процентов. Также мы пересмотрели все образовательные программы. Их более 600, и все они успешно прошли регистрацию в реестре образовательных программ Министерства просвещения, – сообщил он.

Также Касымхан Сенгазыев добавил, что в столице скоро завершится строительство общежития на 900 мест, где будут проживать студенты колледжей.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения благодарственными письмами педагогов, внесших вклад в развитие проф­образования, и студентов, достигших высоких результатов в учебе.

Среди награжденных – студентка четвертого курса Колледжа общественного питания и сервиса Аяулым Акылбек. Девушка учится на кондитера и в этом году стала участницей международного чемпионата EuroSkills, который состоялся в сентябре в Дании.

– Я участвовала по компетенции «Кондитерское дело». Не заняла призовое место, но само участие стало большой возможностью показать себя в мировом конкурсе. Также я прошла стажировку во Франции, Индии, Гонконге и в образовательном лагере в Финляндии, – рассказала Аяулым.

Директор Технического колледжа акимата города Астаны Абай Курманкулов подчеркнул, что в Год рабочих профессий их колледж первым в стране получил международную аккредитацию City and Guilds по направлению «Технология машиностроения».

– Это подтверждает, что наши образовательные программы соответствуют международным стандартам качества образования, – сказал Абай Курманкулов, добавив, что колледж один из немногих в столице привлекает зарубежных преподавателей.

В рамках мероприятия состоялась выставка образовательных технологий колледжей и университетов. Студент Astana IT University Жасулан Серикбек представил мобильное приложение Jonde, которое позволяет школьникам и студентам отправлять свои обращения в администрацию учебного заведения.

– Например, сломался компьютер, не работает проектор или остановился лифт. Ребята могут направить жалобу напрямую в администрацию за 10 секунд. Для этого в приложении нужно отсканировать QR-код, выбрать тип проблемы, описать ее – и обращение поступает в админпанель. Далее администрация видит его и решает проблему, – объяснил Жасулан.

Сейчас стартап студента проходит апробацию в Astana IT University. Жасулан отметил, что в университете уже зарегистрировано более 100 обращений, и 80% из них решены.

#итоги #форум #Год рабочих профессий

