Вдохновлять на жизнь в добре и любви

Величайшее событие всемирной истории празднуем мы сегодня – Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Вместе с ангелами мы славословим Богомладенца хвалебными песнопениями, со смиренными пастырями склоняемся перед вифлеемскими яслями, с праведным Иосифом дивимся великому чуду и, подобно мудрецам-волхвам, спешим принести новорожденному Христу-Царю свои дары – дела веры и любви.

«Господи! Приклони небеса Твои и сойди!» – так веками молились люди, страдая от разлуки с Богом. Но пришло исполнение древних пророчеств – Бог воплотился, Слово стало плотью, от Преблагословенной Девы родился Христос.

Рождество Спасителя изменило течение времени, соединило Небо с Землей, стало началом духовного рождения и обновления человеческого рода. Вновь и вновь происходит таинственное явление Христа Жизнодавца в глубинах верующих сердец.

За рождественскими богослужениями многократно раздаются слова ангельской песни: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Только там водворяются мир, спокойствие и тишина души, где есть верность заповедям и послушание Богу.

Свет Рождества Христова дарует нам силы в великом и малом поступать по евангельским заповедям, вдохновляет на жизнь в добре и любви. Укрепляемые благодатью Спасителя, изгоним из своих сердец зависть и раздражение, прекратим злословие и осуждение, станем приветливее и терпеливее к окружающим нас людям, примирим враждующих. Поклоняясь лежащему в яслях Богомладенцу Христу, будем молить Его о мире для всего мира, а также и о том, чтобы нам самим по заповеди апостольской «иметь мир со всеми и святость».

Подобно тому, как родившийся от Пресвятой Девы Богомладенец явил нам подлинную милость и безмерное снисхождение к нашим немощам и недостаткам, так и мы должны быть милосерд­ны и снисходительны к людям. Мы призваны подражать в любви Христу. Каждый из нас, совершая добрые дела, способен хотя бы в малой мере изменить окружающую действительность к лучшему, ибо тьма бессильна перед сиянием истинной жизни.

Сердечно поздравляю вас с праздником мира и Божией любви! С Рождеством Христовым и Новолетием!

Христос рождается – славите!

Христос с Небес – встречайте!