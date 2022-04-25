Вдвое вырос размер грантов для реализации бизнес-инициатив молодежи в Казахстане

Почти 50 тысяч молодых людей обратились для участия в Национальном проекте по развитию предпринимательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 апреля 2022 года для участия в Национальном проекте по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, который реализуется в рамках исполнения поручений Главы государства по переходу от государственных программ к формату национальных проектов, а также по обеспечению занятости населения, обратились 49,8 тыс. молодых людей. Порядка 33,9 тыс. из них уже оказаны различные меры содействия занятости, в том числе 33,5 тыс. человек были трудоустроены.

Так, постоянные рабочие места получили 15,9 тыс. человек, а 17,6 тыс. направлены на субсидируемые. Из них на социальных рабочих местах трудятся 1,9 тыс. человек, в рамках молодежной практики – 5,5 тыс., на общественных работах – 9,6 тыс., 604 человека стали участниками проектов «Контракт поколений» и «Первое рабочее место».

Кроме того, онлайн-обучением охвачено 340 человек.

Напомним, в целях исполнения поручения Главы государства были увеличены срок участия в проектах «Молодежная практика» и «Первое рабочее место» до 12 и до 18 месяцев соответственно, размер субсидирования заработной платы участникам – до 30 МРП, а также размер грантов для реализации бизнес-инициатив в 2 раза – до 400 МРП (1,2 млн тенге).

В текущем году начинающим предпринимателям из числа молодежи планируется выдать 10 тыс. безвозмездных грантов. Ещё 10 тыс. предусмотрены для социально уязвимых слоев населения (получатели адресной социальной помощи; члены многодетных семей – получатель пособия по многодетности и (или) его (ее) супруг (супруга); переселенцы из южных регионов в северные; кандасы; члены семей, воспитывающих ребенка (детей) с инвалидностью; лица с инвалидностью).

На сегодняшний день в Казахстане более 2 млн молодых людей (в возрасте 15-28 лет) являются экономически активными, из них 1 млн 985,8 тыс. человек или 96,2% заняты. Среди занятой молодежи численность самостоятельно занятых составила 420,7 тыс. человек или 21,2%, численность наемных работников – 1 млн 565,1 тыс. человек или 78,8%.