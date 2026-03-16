Вдвойне особенный день

Референдум
78
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

«Надеваем халат, маску, бахилы», – скомандовала дежурная медсестра на фильтре медучреждения. Референдум – событие, конечно, важнейшее, но санитарные строгости в областном Центре матери и ребенка никто не отменял.

фото автора

Участок для голосования № 60, соз­данный на базе гинекологического отделения, закрытый. Члены комиссии постарались обеспечить все условия, чтобы беременные женщины, роженицы, молодые мамы спокойно и безо­пасно приняли участие в голосовании. В конференц-зале установили кабинку для тайного голосования, позаботились о наличии прозрачной урны, удобных стульев. По словам председателя участка Казимы Рахметовой, все 18 женщин, у которых недавно родились дети, выразили желание участвовать в референдуме.

Для Айгерим Бисембиновой из Курчума 15 марта стало вдвойне особенным. У них с супругом пять дочек, и в семье давно мечтали о сыне. Ответственная женщина, всегда участвующая в голосованиях, собиралась прийти на референдум в родном селе, но вместо этого ей пришлось срочно прибыть в роддом.

– Я всегда хожу на выборы и референдумы, потому что считаю важным, чтобы был услышан мой голос, – рассказала Айгерим. – Но этот референдум для меня особенный: в священный месяц у меня родился долгожданный сын, настоящий батыр! Мы назвали его Рамазаном. Я решила, что, если могу проголосовать в стенах больницы, обязательно это сделаю. Вся страна участвует в референдуме, почему мы должны пропускать?

Это мнение поддержала и мама новорожденной доченьки Венера ­Акшаганова.

– Я по профессии педагог, работаю в классе предшкольной подготовки в селе Жанажол Самарского района, очень люблю свою работу, – сказала женщина. – Покормила ребенка, и пока моя маленькая Айша спит под присмот­ром соседки по палате, пришла проголосовать. Это отлично, что участок организовали прямо в медцентре. Не надо никуда ходить, все удобно. Не собираюсь оставаться в стороне от этого важного события. Хочу быть уверенной в завтрашнем дне своих детей.

Всего на закрытом участке, включающем три филиала в лечебных учреждениях, зарегистрировано 230 избирателей. Как пояснила Казима Рахметова, в каждом с переносной опечатанной урной побывают члены комиссии, чтобы дать возможность выразить свое мнение родителям маленьких пациентов и дежурному медперсоналу. Когда речь идет об Основном законе страны, важен голос каждого.

#конституция #референдум

