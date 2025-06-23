В столичном амфитеатре состоялся концерт Казахского государственного симфонического оркестра и солистов отдела «Классического искусства», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Мероприятие стало частью серии концертных программ в рамках музыкального фестиваля «GRAND FEST», организатором которого выступает Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

В концертной программе были представлены произведения мировой и казахстанской симфонической, вокальной и камерной музыки, включая арии и дуэты из казахских опер, народные песни, романсы, инструментальные миниатюры и современные произведения о Родине.

Фестиваль «GRAND FEST» призван стать значимым культурным событием столицы, направленным на популяризацию отечественного музыкального искусства и расширение культурного досуга горожан.

Открытая сцена амфитеатра, живое исполнение и разнообразие жанров позволяют создать теплую, вдохновляющую атмосферу, объединяющую людей разных поколений вокруг искусства.