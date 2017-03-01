Ведение уголовных дел переводят в онлайн формат – Генпрокуратура

Заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель рассказал парламентариям о переводе уголовных дел с бумажного в электронный формат, передает Kazpravda.kz
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"В рамках уголовного процесса мы хотим ввести электронное уголовное дело, что также позволит нам модернизировать различного рода издержки, о которых сейчас говорят полицейские. Мы можем давать санкции в электронном варианте и снять вопросы касательно длинных очередей у прокурора", – сказал он.
Сейчас в соответствии с законом "О прокуратуре" надзорный орган выдает санкции, в том числе на: проведение оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и следственных действий, в том числе негласных следственных действий, затрагивающих охраняемые Конституцией и законом права и интересы граждан; задержание иностранцев или лиц без гражданства для выдворения.
Данное нововведение станет возможным благодаря инновационному проекту "Зандылык", который планируется ввести уже летом текущего года. При этом участники процессов будут иметь электронный доступ ко всем обновлениям следствия. Предполагается, что реализация проекта поможет повысить прозрачность всего уголовного процесса, в том числе исключить коррупционную составляющую.
Кроме того, Иоган Меркель предложил создать фронт-офисы и наделить необходимыми полномочиями тех прокуроров, которые будут работать в них.
"Это позволит быстро принимать решения и дать человеку ответ. Сейчас это происходит месяцами. В целом, мы хотим, чтобы и закон "О прокуратуре", и уголовный процесс были больше ориентированы на людей", – считает он.
По словам Меркеля, часть полномочий в рамках уголовно-процессуального законодательства также необходимо передать суду.
"За прошлый год мы рассмотрели 25 тысяч жалоб на действия следователей, суды – 1 400. Почему бы не сделать так, чтобы в случае отказа прокурора гражданин бы обращался к следственному судье и он бы ставил точку хотя бы на уровне апелляции? Надо написать уголовно-процессуальное законодательство и наш будущий закон о прокуратуре таким образом, чтобы на местах люди получали окончательное решение", – заключил представитель Генпрокуратуры.
Напомним, в рамках модернизации судебно-следственной системы и повышения эффективности прокурора Генеральный прокурор страны Жакип Асанов предлагал открыть
в каждом РОВД кабинет прокурора и направлять прокуроров для работы в колониях.