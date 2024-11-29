Ведомственные награды обсудила республиканская комиссия в Астане

Состоялось заседание республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.

На заседании комиссии были заслушаны отчеты министра культуры и информации и акима города Шымкент.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих систему ведомственных наград, применение и использование государственных символов.

Также республиканская комиссия не поддержала предложения ряда государственных органов по введению трех новых ведомственных наград.

«По ведомственным наградам надо навести порядок. Во-первых, нет необходимости увеличения видов ведомственных наград, нужна их оптимизация на основе тщательного анализа. Во-вторых, нужно установить для каждого госоргана количественную квоту ведомственных наград. В-третьих, надо повысить личную ответственность первых руководителей центральных госорганов в сфере ведомственных наград», – сказал Ерлан Карин.

Ерлан Карин подчеркнул, что в настоящее время идет работа по обеспечению государственного контроля в сфере государственных, ведомственных и общественных наград. Соответствующие законодательные поправки находятся на рассмотрении парламента.

По итогам заседания Государственным советником дан ряд конкретных поручений по совершенствованию дальнейшей работы в сфере государственных символов, наград и геральдики.