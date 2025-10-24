Оказаться за рулем легендарной «Победы» или почувствовать себя пассажиром «Чайки» – важной птицы советских дорог – мечтал, должно быть, каждый автолюбитель. Модели, признанные шедеврами автомобилестроения прошлого столетия, неизменно привлекают внимание своей неповторимой эстетикой, впечатляющими техническими характеристиками, а также смелыми инженерными и дизайнерскими решениями. Как известно, в Советском Союзе автомобиль не был лишь транс­портным средством – он служил олицетворением достижений прогресса и одновременно с этим наглядно демонстрировал общественное положение свое­го владельца. Так, например, представленный на выставке автомобиль ЗИМ предназначался для чиновников среднего ранга (высшим чинам по статусу были положены лимузины ЗИС), видных ученых и деятелей культуры. Однако приобрести его в личное пользование могли и обычные граждане, из-за чего машина приобрела прозвище «народный лимузин».

«Чайка» же – пример совсем иного рода. В противовес подчерк­нутой чопорности ЗИМа ГАЗ-13 не стеснялся своей изящности и по праву носил звание самого роскошного автомобиля советской эпохи. Кроме того, в отличие от своего предшественника, «Чайка» никогда не поступала в свободную продажу, оставаясь средством передвижения исключительно номенклатурных работников. По словам Пауля Кироля – именно он пригнал на выставку ЗИМ и «Чайку», в качестве подарка элитное авто несколько раз преподносилось именитым военачальникам, дея­телям нау­ки и искусства, среди которых были маршал Советского Союза Георгий Жуков, лауреат Нобелевской премии писатель Михаил Шолохов и первый космонавт Юрий Гагарин.

– Обе машины ручной сборки. Но если ЗИМов всего произведено 20 тысяч, то «Чаек» – чуть больше трех тысяч. Эти машины – вершина инженерной мысли того времени, а главное – они до сих пор находятся в прекрасной технической форме. Словно капсула времени, они дают нам возможность на мгновение перенестись в прошлое, – отметил Пауль Кироль.

Не меньший интерес у посетителей выставки вызвала и автолавка промтоваров на шасси грузовика ГАЗ-51. Эмблема на двери водителя сообщает о том, что машина была приписана к дорожному управлению рабочего снабжения Целинной железной дороги и обслуживала станцию Целиноград. Владимир Ильченко, владелец передвижной лавки, считает, что главное достоинство советского автопрома – в его простоте и надежности.

Среди экспонатов были и украшенные под свадебный кортеж «Волги», и знаменитый ГАЗ-69, известный в народе под ласковым прозвищем «козлик», и вез­деходная «Нива», которой не было равных в проходимости, и народная «копейка» ВАЗ-2101, и, конечно же, непревзойденная «Победа» – один из наиболее узнаваемых символов советской эпохи.

Помимо автомобилей гости выставки с любопытством рассмат­ривали предметы быта прошлого столетия – транзис­торные приемники, швейные машины, причудливые торпедооб­разные пылесосы и керосиновые лампы, прозванные «летучими мышами» за внешнюю схожесть с этими ночными хищниками.

Повышенный интерес к выставке ее организатор Ерлан Баренов объясняет просто: люди устали от напускной красоты и испытывают острую потребность в красоте естественной. Эстетическая и функциональная самобытность моделей советского автопрома делает их настоящим культурным феноменом, переосмысление которого, уверены энтузиасты из возглавляемого Бареновым объединения AUTO-MOTO-TSELINA, является необходимым делом будущего.