«Века прошедшего стиль...»

Выставки
77
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

От «народного лимузина» ЗИМ до передвижной лавки промтоваров – выставка ретроавтомобилей поразила гостей уникальными экспонатами

фото Игоря Бургандинова

Оказаться за рулем легендарной «Победы» или почувствовать себя пассажиром «Чайки» – важной птицы советских дорог – мечтал, должно быть, каждый автолюбитель. Модели, признанные шедеврами автомобилестроения прошлого столетия, неизменно привлекают внимание своей неповторимой эстетикой, впечатляющими техническими характеристиками, а также смелыми инженерными и дизайнерскими решениями. Как известно, в Советском Союзе автомобиль не был лишь транс­портным средством – он служил олицетворением достижений прогресса и одновременно с этим наглядно демонстрировал общественное положение свое­го владельца. Так, например, представленный на выставке автомобиль ЗИМ предназначался для чиновников среднего ранга (высшим чинам по статусу были положены лимузины ЗИС), видных ученых и деятелей культуры. Однако приобрести его в личное пользование могли и обычные граждане, из-за чего машина приобрела прозвище «народный лимузин».

«Чайка» же – пример совсем иного рода. В противовес подчерк­нутой чопорности ЗИМа ГАЗ-13 не стеснялся своей изящности и по праву носил звание самого роскошного автомобиля советской эпохи. Кроме того, в отличие от своего предшественника, «Чайка» никогда не поступала в свободную продажу, оставаясь средством передвижения исключительно номенклатурных работников. По словам Пауля Кироля – именно он пригнал на выставку ЗИМ и «Чайку», в качестве подарка элитное авто несколько раз преподносилось именитым военачальникам, дея­телям нау­ки и искусства, среди которых были маршал Советского Союза Георгий Жуков, лауреат Нобелевской премии писатель Михаил Шолохов и первый космонавт Юрий Гагарин.

– Обе машины ручной сборки. Но если ЗИМов всего произведено 20 тысяч, то «Чаек» – чуть больше трех тысяч. Эти машины – вершина инженерной мысли того времени, а главное – они до сих пор находятся в прекрасной технической форме. Словно капсула времени, они дают нам возможность на мгновение перенестись в прошлое, – отметил Пауль Кироль.

Не меньший интерес у посетителей выставки вызвала и автолавка промтоваров на шасси грузовика ГАЗ-51. Эмблема на двери водителя сообщает о том, что машина была приписана к дорожному управлению рабочего снабжения Целинной железной дороги и обслуживала станцию Целиноград. Владимир Ильченко, владелец передвижной лавки, считает, что главное достоинство советского автопрома – в его простоте и надежности.

Среди экспонатов были и украшенные под свадебный кортеж «Волги», и знаменитый ГАЗ-69, известный в народе под ласковым прозвищем «козлик», и вез­деходная «Нива», которой не было равных в проходимости, и народная «копейка» ВАЗ-2101, и, конечно же, непревзойденная «Победа» – один из наиболее узнаваемых символов советской эпохи.

Помимо автомобилей гости выставки с любопытством рассмат­ривали предметы быта прошлого столетия – транзис­торные приемники, швейные машины, причудливые торпедооб­разные пылесосы и керосиновые лампы, прозванные «летучими мышами» за внешнюю схожесть с этими ночными хищниками.

Повышенный интерес к выставке ее организатор Ерлан Баренов объясняет просто: люди устали от напускной красоты и испытывают острую потребность в красоте естественной. Эстетическая и функциональная самобытность моделей советского автопрома делает их настоящим культурным феноменом, переосмысление которого, уверены энтузиасты из возглавляемого Бареновым объединения AUTO-MOTO-TSELINA, является необходимым делом будущего.

#столица #выставка #эпоха #ретроавтомобили #ретро #AUTO-MOTO-TSELINA

Популярное

Все
«Века прошедшего стиль...»
Деятельная любовь
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Смотри и размышляй
И зазвучит саттар

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]