Вектор созидания: как преображается Кегенский район

Общество
78
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Кегенский район Алматинской области – край с уникальным природным потенциалом и трудолюбивыми людьми, переживающий сегодня этап качественной трансформации.

фото автора

Рассказывая о социально-экономическом развитии, аким района Нурбакыт Тенизбаев делает акценты на претворении в жизнь концепции «слышащего государства», привлечении инвестиций, системном обновлении инфраструктуры.

Главным индикатором эффективности работы местных властей здесь можно считать составленную на основе 193 обращений кегенцев «Карту проблемных вопросов». Это не просто список поручений, а детальный план действий. На текущий момент удалось решить уже более 60 вопросов, остальные или находятся в стадии исполнения, или ждут скорого финансирования. Такой подход позволяет распределять бюджетные средства не вслепую, а точечно, реагируя на реальные запросы населения.

– Сельское хозяйство остается фундаментом экономики района, – подчеркивает глава района. – За первые 10 месяцев 2025 года объем валовой продукции превысил 29,7 миллиарда тенге. Район демонстрирует уверенный рост поголовья скота: количество КРС превысило 53 тысячи голов, а овец и коз – достигло почти 240 тысяч.

В 2025 году через «КазАгроФинанс» аграриями закуплена 31 единица современной сельхозтехники на 411 млн тенге, что в два раза больше, чем годом ранее.

Особое внимание уделяется ирригации – без воды нет жизни в сельском хозяйстве. Сейчас в Кегенском районе идут реконструкция и строительство девяти магистральных каналов (Кумтекей, Каркара, Монкебай и других) общей стоимостью 16,8 млрд тенге. Это позволит ввести в оборот и эффективно использовать более 9 тыс. гектаров орошаемых земель.

– Программа «Ауыл аманаты» стала реальным социальным лифтом для сельчан, – отметил аким. – В районе создано 38 сельхозкооперативов, из которых 15 уже получили льготные кредиты. Общая сумма одобренных заявок превысила 1,5 миллиарда тенге, что дает возможность малым хозяйствам объединяться и выходить на новый уровень переработки сельхозпродукции.

2025 год был для Кегенского района годом «инвестиционного прорыва». Объем вложений в основной капитал вырос более чем в два раза, составив 9,8 млрд тенге. В «портфеле» района – 12 стратегических проектов на общую сумму 24,9 млрд тенге.

Среди наиболее значимых – мясокомбинат «Кеген Мяспром», это проект стоимостью 2,5 млрд тенге мощностью 10 тонн мяса в смену в селе Актасты. Строительство двух мини-ГЭС («Кеген Гидро» и «Осирис Энерго») суммарной мощностью 14 МВт позволит значительно снизить энергодефицит региона. Разработка месторождений компанией «Слава Мунай Сервис» с инвестициями в 4,6 млрд тенге и создание предприятия по переработке шерсти и кожи MERGEN HOLDING.

Кегенский район – это еще и туристические ворота Алматинской области. Национальный парк «Кольсайские озера» в минувшем году принял рекордные 589 тыс. туристов. Развитие этой сферы идет по пути создания комфортной инфраструктуры.

В планах – строительство уникального подвесного моста в районе Кара Шаткал (инвестиции 1,5 млрд тенге), новых гостиничных комплексов и автозаправочных станций (проекты Compass и Gassoil). Важным фактором является и работа пограничного перехода с Кыргызстаном, через который уже прошли более 187 тыс. человек, что стимулирует трансграничный туризм.

Качество жизни в селах напрямую зависит от дорог и доступа к питьевой воде. На сегодняшний день большинство жителей района обеспечены централизованным водоснабжением. В 2025 году шли работы в 10 селах, включая строительство скважин и установку модульных фильтров в таких отдаленных пунк­тах, как Мынжылкы и Мойнак.

Дорожная сеть района (775 км) последовательно обновляется, за последний год 2 млрд тенге направлено на ремонт внутрипоселковых дорог в шести округах.

Завершены работы в селах Тасашы, Талды и Кеген. Особое внимание уделено трассе к озеру Кайынды – на ее капитальный ремонт выделено 982 млн тенге, что сделало доступ к природной жемчужине безопасным и комфортным.

Жилищный вопрос населения решается через приобретение 72 домов для социально уязвимых слоев населения, на что выделено более 4 млрд тенге. Также 11 молодых специалистов получили бюджетные кредиты на покупку жилья по программе
«С дипломом – в село!»

В 30 школах района обучаются почти пять тысяч детей. В минувшем году акцент был сделан на обновлении материальной базы: проведен ремонт в школах сел Тогузбулак, Жалаулы и Киши Каркара. Все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Сфера здравоохранения пополнилась важным объектом – в Кегене открыт реабилитационный центр «Қамқорлық» для детей с особыми потребностями. В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в шести селах шло строительство новых медицинских пунктов и амбулатории. Жители могут получать квалифицированную помощь, не выезжая в областной центр.

Культурная жизнь района также на подъеме. Важной вехой стало строительство домов культуры в селах Жалагаш и Жылысай, завершен капитальный ремонт в Карабулаке.

Районный народный театр «Кеген» радует зрителей новыми постановками, а республиканский фестиваль «Қымызмұрындық», собравший 10 тыс. гостей на жайлау Каркара, стал ярким событием, популяризирующим национальные традиции.

Кегенский район – это территория, где государственные программы обретают реальное воплощение. Увеличение бюджета развития, приток частных инвестиций и системное решение насущных проблем инфраструктуры создают прочный фундамент для будущего.

#развитие #инфраструктура #Кегенский район

Важны не цифры, а результат

