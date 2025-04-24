Величие подвига День Победы 24 апреля 2025 г. 5:45 81 Лаура Казихан В Актобе слабовидящие артисты поставили спектакль о легендарном снайпере Алие Молдагуловой Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Представление «Снайпер» рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и приурочено к 100-летию со дня ее рождения. Все артисты самодеятельного театра являются членами Казахского общества слепых. Спектакль прошел в стенах родного для них Дома культуры. Для всех шестерых актеров это был первый опыт на сцене, и, несмотря на волнение и сложности, они смогли передать не только исторический контекст, но и раскрыть образ своих героев. – Мы сами решили поставить этот спектакль. Хотели, чтобы люди почувствовали силу Алии через нас – таких же простых, сильных духом, – делится исполнительница главной роли Жаркын Бакытберген. – Я много читала о ней и каждый раз думала: «Какая она была настоящая, чистая, смелая». Во время репетиций я старалась проживать каждую сцену – не играть, а быть ею. Постановка «Снайпер» состоит из четырех смысловых блоков, в которых через фронтовые сцены, диалоги героев и музыкальные номера раскрывается жизненный путь Алии. В одной из трогательных сцен она, сидя у костра, беседует со своей подругой Ниной. Именно этот эпизод стал одним из самых проникновенных. – Наш диалог с Алией как разговор двух обычных девушек, которые просто хотят вернуться домой, мечтают о будущем, но понимают, что завтра может не наступить, – говорит Гульшара Жалгасова, исполнившая роль Нины. – Мы вспоминаем детство, делимся страхами и надеждой. Я сама каждый раз с трудом сдерживаю слезы в этой сцене. Гульшара – одна из самых активных участниц творческого коллектива, домбристка, вокалистка и, как говорят коллеги, душа всего Дома культуры. Песню «Алия» в ее исполнении зал слушал, замерев, а многие зрители не скрывали слез. – Работа со слабовидящими артистами требует особого подхода, – объясняет директор Дома культуры Акыл Жарылкасын. – Мы адаптировали движения, выстроили сцены так, чтобы актеры могли ориентироваться на слух и тактильно. Это было непросто, но очень вдохновляюще. Они – настоящие герои сцены, которые доказывают, что искусству подвластно все. Цель спектакля – не только напомнить о подвиге Алии Молдагуловой, но и вдохновить молодежь, показать, что настоящий патриотизм кроется в поступках, в любви к своей стране и людям. Светлый образ Алии, воплощенный с такой теплотой и искренностью, надолго останется в памяти тех, кто пришел на этот спектакль. Актеры, которые не видят глазами, сумели показать то, что важно увидеть сердцем. #Актобе #9 мая #спектакль #снайпер