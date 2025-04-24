Представление «Снайпер» рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и приурочено к 100-летию со дня ее рождения. Все артисты самодея­тельного театра являются членами Казахского общества слепых. Спектакль прошел в стенах родного для них Дома культуры.

Для всех шестерых актеров это был первый опыт на сцене, и, несмотря на волнение и сложности, они смогли передать не только исторический контекст, но и раскрыть образ своих героев.

– Мы сами решили поставить этот спектакль. Хотели, чтобы люди почувствовали силу Алии через нас – таких же простых, сильных духом, – делится исполнительница главной роли Жаркын Бакытберген. – Я много читала о ней и каждый раз думала: «Какая она была настоящая, чистая, смелая». Во время репетиций я старалась проживать каждую сцену – не играть, а быть ею.

Постановка «Снайпер» состоит из четырех смысловых блоков, в которых через фронтовые сцены, диалоги героев и музыкальные номера раскрывается жизненный путь Алии. В одной из трогательных сцен она, сидя у костра, беседует со своей подругой Ниной. Именно этот эпизод стал одним из самых проникновенных.

– Наш диалог с Алией как разговор двух обычных девушек, которые просто хотят вернуться домой, мечтают о будущем, но понимают, что завтра может не наступить, – говорит Гульшара Жалгасова, исполнившая роль Нины. – Мы вспоминаем детство, делимся страхами и надеждой. Я сама каждый раз с трудом сдерживаю слезы в этой сцене.

Гульшара – одна из самых активных участниц творческого коллектива, домб­ристка, вокалистка и, как говорят коллеги, душа всего Дома культуры. Песню «Алия» в ее исполнении зал слушал, замерев, а многие зрители не скрывали слез.

– Работа со слабовидящими артистами требует особого подхода, – объяс­няет директор Дома культуры Акыл Жарылкасын. – Мы адаптировали движения, выстроили сцены так, чтобы актеры могли ориентироваться на слух и тактильно. Это было непросто, но очень вдохновляюще. Они – настоя­щие герои сцены, которые доказывают, что искусству подвластно все.

Цель спектакля – не только напомнить о подвиге Алии Молдагуловой, но и вдохновить молодежь, показать, что настоящий патриотизм кроется в поступках, в любви к своей стране и людям.

Светлый образ Алии, воплощенный с такой теплотой и искренностью, надолго останется в памяти тех, кто пришел на этот спектакль. Актеры, которые не видят глазами, сумели показать то, что важно увидеть сердцем.