Венгрия сотворила историю на Евро

Футболисты сборной Венгрии одержали первую победу на групповом этапе чемпионата Европы-2024 в Германии. Это случилось в матче третьего тура с Шотландией (1:0), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: sportilinet.kz/euro2024

На 90+10-й минуте отличился Кевин Чобот. Этим самым Венгрия, по информации Opta Sports, забила самый поздний гол в истории Евро без учета экстра-таймов (99:32).

В квартете А сложилась такая турнирная ситуация: Германия (7 очков), Швейцария (5), Венгрия (3), Шотландия (1).

Германия с первого места вышла в плей-офф на Евро-2024, вторую путевку забрала Швейцария

В плей-офф вышли немцы и швейцарцы, а шотландцы вылетели с континентального турнира. Судьба венгров решится после всех матчей третьего тура, так как в следующую стадию Евро проходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места.