Верблюдоводы голосуют в Талдыкоргане

По их словам, им хотелось подарить горожанам хорошее настроение в преддверии праздника Наурыз.

Фото акимата области Жетысу

Особое праздничное настроение талдыкорганцам, прибывшим на избирательный участок №419, подарили жители города, занимающиеся верблюдоводством. Поздравив присутствующих с наступающим праздником Наурыз, они сделали свой выбор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

Один из них - 35-летний Улан Байзаков, которые уже на протяжении 15 лет занимается выращиванием верблюдов. Один из его верблюдов давно стал достопримечательностью Талдыкоргана. В выходные и праздничные дни он прогуливается с ним на центральной площади, городских парках и скверах, катая на своем двухлетнем любимце детей, организовывая фотосессии. Заработанные таким образом средства направляет на обеспечение верблюда кормом и лекарствами.

По словам Улана, заниматься верблюдоводством нелегко, но это стало уже его хобби, любимым делом.

Животновод специализируется и на коневодстве.

"Дети с удовольствием катаются на моем верблюде. Его рост свыше двух метров, он гордый, но ласковый и дружелюбный. Мне хотелось подарить нашим горожанам хорошее настроение в преддверии благодатного праздника Наурыз и поэтому он со мной и в день голосования", - говорит Улан Байзаков.