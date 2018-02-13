​Верить в свой народ

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Абубакир Войнце, председатель Казахстанского общества дунган

Стратегический программный документ «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» ставит перед казахстанцами цели и задачи, главная из которых – вхож­дение в тридцатку самых успешных стран мира.

На осуществление этой цели системно работает реализация таких государственных программ,­ как План нации «100 конкретных шагов», «Цифровой Казахстан», Стратегический­ план развития Рес­публики Казахстан до 2025 года. Послание нынешнего года показывает, что предстоит сделать для успешной адаптации в новом мире – мире Четвертой промышленной революции.

Один из важнейших приоритетов документа – развитие человеческого капитала как основа модернизации. И здесь особая роль отводится образованию. Так, в Послании предлагается в рамках программы дошкольного образования к 1 сентября 2019 года внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей, направленные на расширение социальных навыков и инструментов само­обучения.

Кроме того, ставится задача завершить к 2021 году переход на обновленное содержание в системе среднего образования. В рамках совер­шенствования системы высшего образования предлагается развивать педагогические кафедры и факультеты. Особый акцент сделан на повышение качества преподавания математических и естественных наук, что жизненно необходимо в век бурного развития технологий.

В очередной раз на самом высоком уровне подтверждена политика развития трехъязычия. Президент отдельной строкой подчеркнул, что будущее казах­станцев – за свободным владением казахским, русским и ­английским языками.

При этом важно не забывать о развитии государственного языка. Для того чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, терминологически приблизить к международному уровню. Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса.

«Красной нитью» через все ­Послание проходит вера Президента в народ Казахстана. Именно это позволяет Елбасы уверенно говорить, что наша страна справится со всеми испытаниями и непременно войдет в число 30 развитых государств мира.

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