​Верить в свой народ

Стратегический программный документ «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» ставит перед казахстанцами цели и задачи, главная из которых – вхождение в тридцатку самых успешных стран мира.
На осуществление этой цели системно работает реализация таких государственных программ, как План нации «100 конкретных шагов», «Цифровой Казахстан», Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года. Послание нынешнего года показывает, что предстоит сделать для успешной адаптации в новом мире – мире Четвертой промышленной революции.
Один из важнейших приоритетов документа – развитие человеческого капитала как основа модернизации. И здесь особая роль отводится образованию. Так, в Послании предлагается в рамках программы дошкольного образования к 1 сентября 2019 года внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей, направленные на расширение социальных навыков и инструментов самообучения.
Кроме того, ставится задача завершить к 2021 году переход на обновленное содержание в системе среднего образования. В рамках совершенствования системы высшего образования предлагается развивать педагогические кафедры и факультеты. Особый акцент сделан на повышение качества преподавания математических и естественных наук, что жизненно необходимо в век бурного развития технологий.
В очередной раз на самом высоком уровне подтверждена политика развития трехъязычия. Президент отдельной строкой подчеркнул, что будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.
При этом важно не забывать о развитии государственного языка. Для того чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, терминологически приблизить к международному уровню. Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса.
«Красной нитью» через все Послание проходит вера Президента в народ Казахстана. Именно это позволяет Елбасы уверенно говорить, что наша страна справится со всеми испытаниями и непременно войдет в число 30 развитых государств мира.