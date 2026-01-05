В Туркестанской области принимаются меры по предотвращению весенних паводков, ситуация находится под постоянным контролем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Компетентные органы всесторонне изучают техническое состояние водохранилищ и готовность населенных пунктов к наводнениям, принимаются необходимые меры. На случай возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка подготовлено в общей сложности 1 124 человека, 112 единиц техники, 25 лодок и 92 моторных насоса.

Меры по предотвращению весенних паводков подробно обсуждались на еженедельном у акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

«Поручаю строго следить за состоянием водохранилищ и обеспечивать надлежащее регулирование водного режима. Необходимо увеличить водопропускную способность главных каналов и арыков, проходящих через населенные пункты, мостов и подземных трубопроводов, и поддерживать их в состоянии готовности. Привести инженерную технику в состояние высокой готовности. Необходимо подготовить запас инертных материалов и доставить их в опасные зоны»,– подчеркнул областной аким.

Исполняющий обязанности главы регионального управления по чрезвычайным ситуациям Багдат Чайзада доложил о реализации мер по предотвращению наводнений. По его словам, организован круглосуточный дежурный пункт. Ежедневно проводится мониторинг водных объектов в регионе, ситуация в реках нормальная, запасы снега в горах ниже установленной нормы.



В регионе восстановлена плотина Боралдай в Байдибекском районе, установлен шлюз на Каракожском канале, проложен трубопровод под региональной автомагистралью Х-5 в Байдибекском районе, проведены капитальные ремонтные работы на мосту на автомагистрали Х-3. Проложены трубы под региональной автомагистралью Х-11, проведены работы по укреплению берегов реки Келес в Сарыагашском районе. Проведены работы по восстановлению ирригационной системы в поселке Атамекен Мактаарского района, а также проложены дополнительные трубы под региональной автомагистралью Х-18 в Казыгуртском районе.



Кроме того, в прошлом году предприятие «Туран Су» провело механическую очистку 210 километров речных каналов и арыков в районах Сауран, Байдибек, Ордабасы и городе Арысь. В текущем году планируется очистить 186,2 километра. Коммунальное предприятие «Казсушар» провело механическую очистку 749 километров из 320 каналов в регионе. В этом году планируется провести механическую очистку около 800 километров из 400 каналов.



Начальник регионального управления мобилизационной готовности, территориальной и гражданской обороны Санжар Бурлибаев доложил о ходе проведения ремонтных работ на мостах региональных автомагистралей в поселке Жантаксай Мактаарского района и поселке Мырзашол Жетысайского района.

Проведена внеплановая механическая очистка 27,9 километров каналов, расположенных вблизи поселков Байдибекского района. Очищено 49,7 километров водопропускных труб в каналах, расположенных вблизи поселков Келесского района. В Жетысайском районе очищено 228,9 километров каналов. В поселке Байтогай города Арысь установлен водный переход на подъездной дороге к поселку Байтогай Х-13. Укреплены плотины в поселках Алакол, Колкудук, Аккол, Самрат Отырарского района. В 9 населенных пунктах вырыты канавы общей длиной 1,7 километра. В Мактааральском районе механически очищено 7,1 километра каналов. В Тулкубасском районе очищено 21 километр каналов, а в населенных пунктах Жуантобе, Сызган, Жартыобе Созакского района очищено 12 километров каналов и канав. Работы по предотвращению наводнений находятся под постоянным контролем областного акимата.