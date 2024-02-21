Весна оценит качество

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Дина Боранбаева, область Жетысу

До конца текущего года планируется завершить все строительно-монтажные работы на участке 287–615 км автострады республиканского значения Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск.

фото Дмитрия Ерофеева

Автомагистраль имеет особое значение для развития экономики сразу нескольких регионов: трасса соединяет области Жетысу, Абай и Восточно-Казахстанскую, по ней движутся многочисленные грузовые фуры с разнообразными товарами. А еще это главный путь туристов к озеру Алаколь.

Но именно этот транспортный проект в числе других Глава государства на расширенном заседании Правительства совершенно справедливо отнес к долгостроям.

Проектно-сметная документация по реконструкции участка Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск 287–615 км была разработана еще в 2016–2017 годах со сроком реализации до 2020-го. Однако фактически, уточняют в Жетысуском областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол», в соответствии с условиями договора дорожно-строительные работы стартовали лишь в 2019-м.

Изначально они шли в соответствии с графиком. Но в 2020 году из-за пандемии и повсеместного введения режима ЧС темпы упали: весь персонал проходил обязательный двухнедельный карантин, кто-то болел; также затрудняли ход работ закрытые границы и блокпосты.

Впоследствии мировая пандемия COVID-19 сказалась и на стоимости строительных материалов: на треть выросли цены на битум и цемент, а арматура, металлические и железобетонные изделия и вовсе стали дороже на 200%! Кроме того, уточняют в «КазАвтоЖоле», подорожало горючее, что отразилось на стоимости перевозки дорожно-строительных материалов. Таким образом, к концу 2021 года пошло значительное отставание от утвержденного генерального плана работ.

В целом, данный проект предусматривает реконструкцию 314 км дороги. На участке действует подрядная организация «CITIC Construction Co., Ltd» на условиях «под ключ». До конца текущего года она намерена завершить все строительно-монтажные работы.

Первые реальные результаты от начавшейся еще в 2019 году реконструкции дороги автолюбители смогли ощутить летом прошлого года – путь от областного центра до города Ушарала, что близ прибрежной зоны озера Алаколь, впервые за многие годы на легковом автомобиле стал занимать не более четырех часов вместо привычных семи-восьми.

Если в прошлый купальный сезон на трассе еще оставались несколько объездных участков с гравийным покрытием, то сейчас на протяжении всего пути обеспечен комфортный проезд по новому асфальтово-бетонному покрытию.

На сегодняшний день, как сообщают в областном филиале «КазАвтоЖол», в рамках проекта «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» 287–615 км завершено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на всей протяженности в 314 километров. Также уложено 214 километров верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного полимерасфальтобетона.

В первом полугодии текущего года планируется ввести в эксплуатацию первый и третий лот проекта общей протяженностью 90 километров. Завершение остальных участков запланировано к концу 2024-го. В целом, остаток финансирования на текущий год составляет 58 млрд 700 млн тенге.

Также проектом предусматривается строительство двух дорожно-эксплуатационных участков в селе Жансугуров и городе Ушарале и ДЭП в селе Кабанбай. По проекту уже возведено 27 мостов, установлена 351 водопропускная труба.

Учитывая высокую загруженность трассы и постоянное движение по ней тяжелых фур, в проекте предусмотрено усиление дорожной конструкции с нагрузкой на ось до 13 тонн. Это, говорят специалисты, наряду с применением полимерных модификаторов различной природы, позволяет повысить устойчивость полотна не только к образованию колеи, но и к значительным колебаниям температур, что тоже характерно для данного региона. Эффект всех «ноу-хау», пожалуй, можно будет оценить уже скоро: нынешняя зима выдалась суровой, так что весна покажет, насколько на самом деле прочно и долговечно новое покрытие.

Не меньше внимания, по данным генподрядчика, уделяется безопасности и удобству участников дорожного движения. Вдоль дороги будет установлено 1 739 осветительных опор и сетчатые ограждения, чтобы не допустить попадания животных на проезжую часть.

Размещаются и барьерные ограждения для разделения транспортного потока, что также призвано снизить аварийность. Вдоль пути расположатся 52 остановочных павильона и 12 теплых санитарно-гигиенических узлов, четыре из которых, к слову, уже установлены.

Современная трасса, о которой так давно мечтают жители региона, должна быть в первую очередь качественной. И это – главная задача при реализации проекта, отмечают в областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол». Контроль над ходом работ постоянно осуществляет служба технического надзора.

#долгострой #сроки #область Жетысу #автострада

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