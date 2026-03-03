О ходе подготовки к паводку рассказал аким Кызылжарского района Бейбут Исманов. Средства из республиканского и областного резервов (12,4 млрд тенге) пошли на реконструкцию и строительство дамб, укрепление земляных валов и обустройство инфраструктуры.

В селе Бесколь завершается реконструкция ограждающей дамбы протяженностью 5,9 км. Земляные работы выполнены полностью, бетонирование завершено почти наполовину. Сдать объект планируют до 10 марта. В селах Тепличное и Прибрежное земляные работы также окончены. Общая стоимость двух дамб – 6,4 млрд тенге.

Дополнительно в 13 селах возведены земляные валы общей протяженностью почти 19 км. В наиболее уязвимых населенных пунктах (Долматово, Большая Малышка и Ольшанка) укрепляют сооружения влагоморозостойкой геомембраной. Ею планируют укрыть 8,8 км валов.

В районе подготовлены 33 эвакуационных пункта, рассчитанных максимум на 3 тыс. человек. Заключены 19 меморандумов для эвакуа­ции сельхозживотных. На балансе сельских акиматов – 37 мотопомп, продолжается вывоз снега и подготовка водопропускных труб.

Между тем в филиале РГП «Казгидромет» по Северо-Казахстанской области предупреждают: риски паводка сохраняются. По данным синоптиков, на реке Ишим и малых реках толщина льда превышает прошлогодние показатели, а почва ушла в зиму с повышенными запасами влаги. При образовании ледовых заторов возможны резкие подъемы уровня воды.