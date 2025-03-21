Весны творенья

За пару луковиц – полцарства

Тюльпан для нас – не просто красивый цветок, символ Наурыза, это неотъемлемая часть нашей природы, ведь прародиной этих цветов является Казахстан. Биологи утверж­дают, что предкам нынешних тюльпанов уже 10 миллионов лет, именно тогда они появились на юге республики. Не случайно предлагается сделать тюльпан символом страны, как, например, сакура в Японии или лотос в Индии.

Сейчас у нас насчитывается 35 видов диких тюльпанов, 18 из которых занесены в Красную книгу. Среди них такие уникальные сорта, как прадедушки нынешних тюльпанов – тюльпаны Грейга и Кауфмана.

Вообще, в плане растительного первородства наша страна во многом уникальна – она подарила миру не только тюльпаны, но и яблоки, тот же легендарный апорт. Только в наших краях растет единственная в своем роде яблоня Сиверса, которая и явилась прародительницей всех яблок на земле. По мнению ученых, ее возраст составляет примерно 165 миллионов лет!

Что же касается тюльпанов, то из глубокой древности пришла к нам красивая легенда об этих цветах. Согласно ей, в золотистом бутоне желтого тюльпана было заключено счастье, но никто не мог до него добраться, ибо не было такой силы, которая мог­ла бы открыть этот прекрасный бутон.

Но однажды по полю шла женщина с ребенком, мальчик вырвался из рук матери, со звонким смехом подбежал к цветку, и… золотистый бутон раскрылся в его руках. Беззаботный детский смех совершил то, чего не смогла сделать никакая сила. С тех пор и повелось дарить тюльпаны, чтобы люди были счастливы.

Именно из наших краев луковицы этих прекрасных цветов, проделав длинный путь, попали сначала в Персию, где цветок был известен как «дульбаш», или «тюрбан» – турецкая чалма. Персидские поэты, воспевая этот цветок, утверждали, что с его девственной прелестью не может сравниться даже сама королева цветов – роза.

Постепенно тюльпаны стали завоевывать весь мир – узор, изображающий бутон тюльпана, присутствует в архитектуре, одежде, украшениях, орнаментах народов и стран от Китая до Балканского полуострова. Тюльпановые мотивы встречаются даже в золотых украшениях саков.

С Востока тюльпаны попали в Европу. Как ­гласит история, в 1554 году пос­ланник австрийского императора увидел в саду турецкого султана цветы, которые привлекли его внимание изяществом и красотой. Посол закупил партию луковиц и привез их в Вену. Через какое-то время эти необыкновенные цветы были привезены в Голландию, где не только дали начало голландской коллекции сортов тюльпанов, известных во всем мире, но и стали предметом невероятных страстей, удивительных историй и приключений, каких не знал ни один цветок!

Голландские художники и поэ­ты посвятили тюльпанам множество картин и стихотворений, улицы и площади их городов, целые поля засевались тюльпанами, выводились новые сорта, которые ценились очень дорого – за некоторые можно было купить дома и даже целые имения.

Не случайно знаменитый литератор XIX века Теофиль Готье писал:

Цветок Голландии – я, молодой

тюльпан,

И так прекрасен я, что даст

фламандский скряга

За пару луковиц весь блеск

архипелага,

Всю Яву, если свеж и горделив

мой стан…

Возвращаясь в наш весенний Казахстан, надо отметить, что не случайно тюльпан стал символом Наурыза, этого прекрасного праздника Великой степи. Изоб­ражение трех тюльпанов легло в основу «цветочного» логотипа Наурыза. Вообще, цифра 3 считается сакральной не только у казахов, но и у других народов, тех же славян, например, вспомните, в сказках всегда испол­няются три желания, а в поис­ках счастливой доли ге­роям приходится идти за тридевять земель.

В тюркской мифологии тройка тоже одна из главных цифр: мировое древо состоит из трех частей – корня, ствола и кроны.

В казахской мифологии три тюльпана отображают неразрывную связь трех времен – прошлого, настоящего и будущего, а также любовь к родной земле, стремление к постоянному обновлению. Вместе с тем они символизируют единство нашего народа, подчеркивая важность преемственности казахстанской истории.

Алые маки

Не могу не сказать еще об одном весеннем цветке, накрепко связанном с Казахстаном. В южных регионах многие наверняка видели по весне целые поля ярко-красного цвета – это цветут маки. Словно кто-то накинул на землю алый плат, чтобы люди всегда помнили о красоте и хрупкости мира и ценили этот дар.

Согласно древним легендам, мак символизирует сон, покой. Славянские народы считали мак растением от сглаза, которое оберегает от болезней. Согласно буддийской легенде, мак вырос на земле в месте, где ее коснулись ресницы засыпающего Будды.

В Древней Греции этот цветок был посвящен богу сна Гипносу и богу сновидений Морфею. С этим растением связан культ богини плодородия и земледелия Деметры. Ее статуи украшались цветущими маками или венками из хлебных колосьев и мака.

По легенде, Деметра странствовала по земле, не находя покоя и отдыха. Тогда встревоженные боги стали высаживать на ее пути цветы мака. Однажды Деметра собрала букет и уснула, а когда проснулась, то пришла в радость от звенящего вокруг урожая. С тех пор обильное цветение маков связывают с видом на урожай.

Цветущие маковые поля когда-то вдохновили алматинца-фронтовика Леонида Гирша, который посвятил им одно из своих стихотворений, где есть такие строчки: ­Доверчиво и ярко⁄Сквозь жаркий зной и стынь⁄Стремятся в небо маки⁄И падают в полынь.

Отполыхав победно,⁄Послав траве привет,⁄Летит, кружит по ветру⁄Горячий маков цвет.

Кто знает, может, этот маков цвет напомнил вчерашнему воину не только далекое зарево войны, но и взлетающие в небо огни победного салюта... Ведь весна и Победа, 80-летие которой мы отметим в мае, – понятия, ставшие равнозначными.

Сиреневые гроздья

С чудесным месяцем маем связано и буйное цветение сирени. Древнегреческая легенда рассказывает нам о любви бога лесов и лугов Пана к прекрасной речной нимфе Сиринге. Пан решил поведать ей о своей любви, но та испугалась и убежала. Желая ее успокоить, Пан устремился за девушкой, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Имя Сиринги и стало латинским названием сирени.

Но с этим растением связана и еще одна, современная история любви. Не так давно жили в Алматы два человека – Марьям Сагитова и Тадеуш Дзевицкий. Они были детьми репрессированных, познакомились в Алма-Ате во время Великой Отечественной войны, будучи студентами сельскохозяйственного института. Поженились, растили детей и… сирень, которой посвятили всю свою жизнь.

Говорят, на создание новых сортов сирени Марьям тоже вдохновила победная весна 1945 года. Тогда торжественно встречали фронтовиков, и многие дарили победителям букеты сирени.

С годами Марьям и Тадеуш соз­дали уникальный сиреневый сад, где росло около 300 выведенных ими новых сортов сирени. Названия придумывали всей семьей: «Акку», ­«Алмаатинка», ­«Майгуль», «Подарок маме», «Олег», «Милада» (имена детей).

Пока были живы селекционеры (они ушли из жизни в начале 2000-х), в Алматы проводились фестивали сирени. Пишут, что в те годы Марьям выделила городу 6 000 собственных кустов и 2 500 черенков, но после смерти селекционеров погиб и уникальный сиреневый сад.

Небольшая часть коллекции бы­ла перенесена в Парк первого Президента. Сейчас сирень Дзевицких можно также увидеть около Дворца пионеров, в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, на станции юннатов и у садоводов-любителей.

Цветочная круговерть

Весна – это не только пора любви, но и цветов, от разнооб­разия которых поистине голова идет кругом. Скажем, вас смогут обрадовать и нежные, изящные сине-фиолетовые ирисы.

Этот цветок – символ сердечного расположения и дружеской привязанности, доверия и на­дежды. А назван он в честь богини радуги Ириды, поэтому и вобрал в себя все оттенки радужной палитры: от ослепляющего, снежно-белого цвета до темного пурпура и фиолетового. Букет ирисов с трепетными бледно-фиолетовыми лепестками романтично напомнит крылышки бабочек в гуще зеленой листвы.

Многие любят, когда им дарят фрезии. За совершенство линий флористы зачастую называют ее цветком аристократов. Утонченные соцветия, отличающиеся необычайно широким диапазоном белоснежных, кремовых, голубых, желтых, сиреневых и пурпурных оттенков, бесспорно, поднимут настроение любому человеку.

А незабываемый аромат фрезии, рождающий ассоциацию с весной и молодостью, поможет снять стресс и избавиться от деп­рессии. Вероятно, поэтому фрезия стала настоящей музой для многих парфюмерных компаний. Огромную долю элитной парфюмерии именитых марок мира, таких как Dolce&Gabana, Oriflame, Giorgio Armani, Nina Ricci, и других

составляет продукция, которая эффектно выделяется за счет неповторимого аромата фрезий.

Но если вы не знаете, какие еще цветы можно подарить на праздник, покупайте розы, не прогадае­те, не случайно розу называют королевой цветов. ­Какого цвета? Чтобы не ошибиться, выбирайте универсальную окраску лепестков – белую. Она прекрасно сочетается с любыми другими оттенками и подходит для всех случаев.

Розовый цвет обычно связывают с юностью и скромностью. Крас­ный цвет у всех народов считается цветом любви и страсти. В букете он прекрасно сочетается с белым и кремовым.

Впрочем, главным критерием при выборе цветов служит золотое правило: дарить человеку его любимые цветы. Как их узнать? Дарите цветы чаще – и рано или поздно вы обязательно попадете в точку.

Кстати, говорят, что цветы сохраняют свою свежесть в зависимости от силы любви дарителя. Так что любовь и здесь творит чудеса.